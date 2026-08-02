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Dev bütçesi ve yaptığı harcamalarla sıklıkla eleştiri oklarının hedefi olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 yılının ilk yarısındaki harcamalarını içeren mali tablolar, 31 Temmuz’da tamamlandı. Başkanlığın, Ocak-Haziran 2026 dönemindeki harcaması mali raporlara, 88 milyar 934 milyon 780 bin TL olarak geçti.

Vatandaşa, "Aza tamah" öğütleri veren Diyanet’in 2026 yılının ilk yarısında yaptığı harcama, 2025 yılının ilk yarısına oranla yüzde 43 arttı.

ALTI AYDA 88,6 MİLYAR LİRA HARCANDI!

BirGün’den Mustafa Bildircin ile 2026 yılının Ocak-Haziran döneminde 88,9 milyar TL harcayan Diyanet’in harcama detayları belli oldu. Başkanlığın altı aylık personel gideri, 76 milyar 738 milyon 628 bin TL olarak gerçekleşti.

Diyanet’in mal ve hizmet alım giderleri ile sermaye transferleri de hesaplandı. Başkanlığın, 2025 yılının ilk yarısında 1,1 milyar TL olan mal ve hizmet alımı harcaması, 2026 yılının ilk yarısında 1 milyar 504 milyon 772 bin TL’ye ulaştı.

Mal ve hizmet alımının detayları, bazı kalemlere göre şu şekilde:

• Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları: 880,6 milyon TL

• Hizmet Alımları: 159,1 milyon TL

• Temsil ve Tanıtma: 558,7 bin TL

• Gayrimenkul Bakım ve Onarım: 11,4 milyon TL

İSMİ AÇIKLANMAYAN VAKIFLARA 369 MİLYON LİRA AKTI!

Başkanlığın sermaye giderleri de mali tablolarda yer alırken Diyanet’in 2026 yılının ilk yarısındaki sermaye gideri, 328 milyon 862 bin TL ile ifade edildi. Mali rapora göre, Ocak-Haziran 2026 döneminde Diyanet, “Kar amacı gütmeyen kuruluşlar” adı altında faaliyet gösteren vakıf ve derneklere toplam 369 milyon 278 bin TL aktardı.

500 MİLYON TL MATBAA HARCAMASI!

Diyanet’in, 2026 yılında gerçekleştireceği kitap alımı ve eser basımı için ayırdığı kaynak da paylaşıldı. Hemen her yıl yüz milyonlarca liralık matbaa harcamasına imza atan başkanlığın 2024-2028 döneminde yapacağı toplam matbaa harcaması, 500 milyon TL olarak öngörüldü.