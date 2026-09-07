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Ekonomi gündeminin en önemli başlıklarından olan Orta Vadeli Program’ın (OVP) Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte, kamu kurumlarının 2027 yılı bütçe ödenek teklifleri gün yüzüne çıktı.

Birgün'de Havva Gümükaya'nın haberine göre; bütçe rakamlarındaki dağılım, önümüzdeki dönemin mali önceliklerini net bir şekilde yansıtırken, genel bütçe kapsamındaki idarelerin 2027 yılı ödenek tavanları toplamı 24 trilyon 854 milyar 241 milyon lira olarak belirlendi. Öngörülen bu yüzde 32,2'lik toplam artış, OVP'de yüzde 28,4 olarak güncellenen yıl sonu enflasyon beklentisinin de üzerine çıkmış durumda. Ancak toplam bütçe artarken bazı yatırım ve üretim odaklı bakanlıklarda ciddi kesintilere gidilmesi dikkat çekti.

TARIM BAKANLIĞI BÜTÇESİNDE YÜZDE 29,3'LÜK DARALMA

Gıda enflasyonu ve tarımsal üretim maliyetlerindeki artışın üreticiyi zorladığı bir dönemde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçesindeki düşüş tablosu öne çıkıyor. 2026 yılında 541,8 milyar lira başlangıç ödeneğine sahip olan Tarım Bakanlığı'nın bütçesi, 2027 yılı teklifinde yüzde 29,3 oranında azalarak 383 milyar liraya geriledi. Gıda fiyatlarının ve üreticilerin finansman sorunlarının arttığı bir süreçte tarıma ayrılan payın daralması, bütçe planlamasının en çok tartışılan yönlerinden biri oldu.

DİYANET'İN ÖDENEĞİ 5 BAKANLIĞI GERİDE BIRAKTI

Bütçe planlamasında en çarpıcı değişimlerden biri de Diyanet İşleri Başkanlığı'na ayrılan payda yaşandı. Kurumun bütçesi, yukarı yönlü ivmesini sürdürerek aralarında kritik bakanlıkların da bulunduğu birçok icracı kurumu geride bıraktı. 2026 yılı başlangıç ödeneğine göre yüzde 31,4'lük rekor bir artış gören Diyanet'in 2027 bütçesi 229,1 milyar lira seviyesine ulaştı. Bu dev ödenek tavanı ile Diyanet; İçişleri, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sanayi ve Ticaret bakanlıklarını geride bırakmış oldu.

2027 yılı ödenek tavanları incelendiğinde, Tarım Bakanlığı dışında dört bakanlığın daha bütçesinde bir önceki yıla göre daralma yaşandığı görülüyor. En yüksek kesinti yüzde 44,6 ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda gerçekleşti.