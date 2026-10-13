Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye’nin bir numaralı gündemi, fon vurgunu! Aileleriyle birlikte 2 milyon insan fon vurgunundan etkilendi.

Fon vurgununda parasını kaptıran genellikle muhafazakar mahalle olarak tarif ediliyor.

Dini hassasiyetleri nedeniyle parasını faizde değerlendirmek istemeyen muhafazakar camia, bu fonlara yönlendi.

Ve eşiyle birlikte 2.2 milyar lirayı cebine attığı ortaya çıkınca AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı’ndan affını istemek durumunda kalan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya gibi olacakları önceden öğrenemeyen yüz binlerce insan mağdur oldu, parasını kaptırdı.

Milyonlarca mağdur, parasını geri alıp alamayacağı endişesiyle beklerken aynı camiadan cemaatler ve tarikatların ise gündemi farklı…

Türkiye fon kriziyle çalkalanırken tarikatların gündeminde ise Diyanet var.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Diyanet TV’de geçen hafta “İyilik Vakti” programının canlı yayın konuğu oldu.





Programdaki gençlerin kızlı erkekli yan yana oturmasına tarikatlardan “harem-selamlık” tepkisi geldi.

Diyanet’i hedefe koyup kavgayı başlatan isimlerin başında ise Sakarya Üniversite’ndeki Profesör Ebubekir Sofuoğlu geliyor.



Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu sosyal medyada şunları yazdı:



“Adı üstünde Diyanet Kurumu topluma, İslam dininin ilkelerini öğretmek için tesis edilmiştir.

Bu ilkelerin en önemlilerden bir tanesi de Harem-Selamlık düzenidir. Yani kadın erkek ihtilatına dikkat etme kuralıdır.

Bu kuralı bizzat Diyanet, Diyanet TV'deki uygulamasıyla ihlal ederse, bu ihlali düzeltecek kurum hangisidir acaba?

Şimdi soruyorum;

Bu programa katılan gençler, bu oturma düzenini rastgele kendileri mi seçtiler yoksa onların bu şekilde oturmalarını oradaki yetkililerden birileri mi sağladı.

Yetkililerden birileri sağladıysa, bu yetkili/yetkililer adeta özellikle dikkat edercesine bir kız-bir erkek, bir kız-bir erkek şeklinde oturma düzenine hangi amacı düşünerek karar verdi?”





Ebubekir Sofuoğlu’nu takip edip sosyal medyada öne çıkan isimlerden bir diğeri ise muhafazakar camianın öne çıkan yazarlarından Serdar Arseven oldu.

Serdar Arseven de “Diyanet Tv... İyilik Vakti programı. Bir kız bir erkek, bir kız bir erkek...” sözleriyle Diyanet’i eleştirdi.





Mahmud Efendi Tarikatı’ndan Kazım Okur da Diyanet’i eleştiren açıklamalarda bulundu.

Kazım Okur şu açıklamayı yaptı:



“Cenâb-ı Hak, 'Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar…' buyuruyor. Karşı cinsle münasebetlerde bakışlara dahi ölçü koyan bu ilahî emirleri nasıl değerlendireceğiz?

Bin yılı aşkın İslâm geleneğimizde haremlik-selamlık hassasiyeti gözetildi. Şimdi kadınlarla erkeklerin ayrı oturmasını 'katı bir uygulama' olarak mı değerlendireceğiz? Öyleyse aynı hassasiyeti gösteren ecdadımız da mı katı davranıyordu?

Üstelik burada yapılan, kızların ve erkeklerin yalnızca aynı ortamda bulunmasından da öte; bir kız, bir erkek, bir kız, bir erkek şeklinde özellikle yan yana oturtulmalarıdır. Bu oturma düzeninin bilinçli olarak tercih edilmesi, yapılan eleştirilerin nedenini daha da anlaşılır hâle getiriyor.

Diyanet gibi güzide bir kurumun, dinimizin asırlardır muhafaza edilen ölçülerini çağın anlayışına göre esnetmesi veya yanlış düşüncelere teslim etmesi hiç kimseye fayda sağlamaz.

Diyanet’e düşen, dinin hükümlerini zamanın eğilimlerine uydurmak değil; Kur’an ve sünnetin ortaya koyduğu ölçüleri muhafaza ederek topluma rehberlik etmektir.”







Sosyal medyada vaazlar yayınlayan Salih Diner adlı tarikat hocası ise “Yav bu nedir bu nasıl bir şeydir. Siz hangi dinin diyanetsiniz kardeşim? Özellikle ve titizlikle kızlarla erkekleri yan yana dizmek bir de milletin gözüne sokmak nedir ya. Sizde Müslümansınız, siz de İslam dinine mensubusunuz, var mı İslam’da buna cevaz. Bu nedir kardeşim, bu ne rezalet” diye tepki gösterdi.





Bu tepkilerin yanı sıra Diyanet TV’den canlı yayınlanan bir programda, üstelik Diyanet İşleri Başkanı konukken gençlerin kız ve erkek yan yana oturtulmasına çok sayıda destek mesajı da geldi.