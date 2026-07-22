Kaynak: ANKA

TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu'nda Diyanet’in FETÖ ile mücadeledeki tutumu tartışma yarattı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Diyanet'in 15 Temmuz öncesinde FETÖ'ye karşı daha etkili bir din dili kullanması gerektiğini savundu.

Öz, Osmanlı döneminde devlete karşı çıkan dini gruplar için "mülhit" ve "zındık" gibi kavramların kullanıldığını belirterek, FETÖ için de benzer şekilde toplum nezdinde karşılığı olacak dini bir tanımlama yapılmasının etkili olabileceğini söyledi.

"TERÖRİST TİPİNE UYMUYOR, ÇÜNKÜ ADAM NAMAZ KILIYOR"

Öz, şu ifadeleri kullandı: "Diyanet İşleri Başkanlığı mesele, tamam, devletin şekli farklı ama bu grup dini bir gruptu, dini söylemi ağır olan bir gruptu. Bu FETÖ'cülerle alakalı yani dikkatimi çeken çok etkili bir dil kullanmadı. Ya, bunu şunun için... Suçlamak adına asla söylemiyorum. Yani buna dini bir tabir kullanılıp insanların onlara bakışı değişebilirdi. 'Terörist' diyorsunuz, bu insanların kafasında teröristsin bir tipi var, o tipe uymuyor çünkü adam namaz kılıyor.”

HAZIRLAR: "BİZ İFSAT HAREKETİ DİYORUZ"

Bu değerlendirmeye yanıt veren Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar, Diyanet'in FETÖ'ye ilişkin kullandığı kavramları anlattı.

Hazırlar, " Biz ifsat hareketi diyoruz, örgütlü din istismarı diyoruz, örgütten darbeye diyoruz. Dolayısıyla Başkanlık bu konuyla alakalı öncesinde de söyledi, sonrasında da sözünü söylemeye cesaretle devam ediyor" ifadelerini kullandı.

HALİL KONAKÇI SORUŞTURMASI

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın vaiz Halil Konakçı'ya ilişkin sorusu üzerine Hazırlar, "Halil Konakçı'yla alakalı soruşturma devam ediyor" dedi.

Hazırlar, "Mehmet Ali Çavuşlu" isminde bir personellerinin bulunmadığını, kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün ise Diyanet personeli olmadığını söyledi.

Manevi danışmanların sertifikalı eğitim aldığını belirten Hazırlar, personele medya okuryazarlığı, dijital dünyanın çocuklar ve gençler üzerindeki etkileri ile sağlıklı kimlik gelişimi başlıklarında eğitim verildiğini ifade etti.