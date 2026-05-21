Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Mekke’deki Din Hizmetleri Ataşelik Binası'nda basın mensuplarıyla bir araya gelerek yürütülen hac organizasyonuna dair önemli veriler paylaştı. Bu yıl Türkiye'den kutsal topraklara giden hacı adaylarının toplam sayısının 84 bin 942 ulaştığını belirten Arpaguş, kafilelerin cinsiyet dağılımında yüzde 52 ile kadınların, yüzde 48 ile erkeklerin yer aldığını ifade etti.

Hacı adaylarının büyük bir kısmının Mekke ve Medine’ye ulaştığını ve intikallerin sorunsuz ilerlediğini kaydeden Arpaguş, sürece ilişkin şu bilgileri verdi:

"Türkiye’den son kafilemiz bugün itibarıyla yola çıkıyor. Birkaç gün içinde tüm hacı adaylarımız mübarek topraklara ulaşmış olacak. Vatandaşlarımızın ibadetlerini en güzel şekilde yerine getirmesi için her detayı titizlikle planlıyoruz. Bu kapsamda, 25 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00’ten itibaren Arafat’a intikallerimiz başlayacaktır. Arafat ve Müzdelife süreçlerinde konaklama çadırlarından ulaşıma kadar her aşamayı yakından takip ediyoruz."

Vatandaşların sağlık durumuna büyük önem verdiklerini vurgulayan Diyanet İşleri Başkanı, kutsal topraklardaki sağlık altyapısı hakkında detaylar paylaştı. Mekke’de 1 Sağlık Merkezi ile 17 Sağlık Ocağı, Medine’de ise 3 Sağlık Ocağı kurulduğunu belirten Arpaguş, alanında uzman hekimlerin hacı adaylarına kesintisiz hizmet sunduğunu, bu sağlık hizmetlerinin Arafat ve Müzdelife'de de aynen devam edeceğini dile getirdi.

Konuşmasında kutsal topraklarda yaşanan can kayıplarına da değinen Safi Arpaguş, "Bugüne kadar hac vazifesi için Mekke'de bulunan 10 vatandaşımız vefat etmiştir. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabrıcemil niyaz ediyorum" dedi.

Arpaguş, ibadetlerin kolay ve bereketli geçmesini temenni ederek, tüm hacı adaylarının sağlık ve afiyet içerisinde ailelerine kavuşmalarını diledi.