Türkiye Diyanet Vakfı ile iş birliği içinde yürütülen “2026 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu”, düzenlenen tanıtım toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı. Toplantıya katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, organizasyonun kapsamına dair önemli bilgiler verdi.

84 ÜLKEDE 420 BÖLGEDE KURBAN KESİMİ YAPILACAK

Arpaguş, bu yıl kurban organizasyonunun Türkiye genelinde 81 ilde ve dünya çapında 84 ülkede gerçekleştirileceğini belirtti. Yurt dışında ise toplam 420 farklı bölgede kurban kesim ve dağıtım faaliyetlerinin yürütüleceğini ifade etti.

Özellikle kriz bölgelerine dikkat çeken Arpaguş, başta Filistin olmak üzere savaş ve kıtlık yaşayan coğrafyalara yardım ulaştırılacağını vurguladı.

KURBAN BEDELLERİ NETLEŞTİ

2026 yılı için belirlenen vekaletle kurban kesim ücretleri şu şekilde açıklandı:

Yurt içi kurban bedeli: 18.000 TL

Yurt dışı kurban bedeli: 7.000 TL

Vatandaşlar, vekaletlerini müftülükler, PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla güvenli bir şekilde verebilecek.

BAĞIŞLAR İÇİN SON GÜN: 27 MAYIS

Kurban bağışı yapmak isteyenler için son başvuru tarihi 27 Mayıs olarak duyuruldu. Açıklamaya göre bağış kabulleri, belirtilen gün saat 17.00 itibarıyla sona erecek.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar ise bağışlarını din hizmetleri müşavirlikleri ve ataşelikler aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

KESİM VE DAĞITIM SÜRECİ TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLECEK

Diyanet İşleri Başkanlığı, kurban kesimlerinin din görevlileri, vakıf gönüllüleri ve veteriner hekimler gözetiminde yapılacağını belirtti. Bağış sürecinden etlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına kadar tüm aşamaların hassasiyetle takip edileceği vurgulandı.

HAYIRSEVERLERE ÇAĞRI

Yetkililer, hem yurt içinde hem de yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için vatandaşları vekaletle kurban kampanyasına destek olmaya davet etti. Organizasyonun, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu güçlendirmesi hedefleniyor.