Ağrı’nın Diyadin ilçesinde polis memurları, rehabilitasyon merkezinde eğitim gören özel öğrencilerle bir araya geldi. Ziyarette öğrencilerle çeşitli etkinlikler gerçekleştirilirken, okul çevrelerinde güvenlik kontrolleri yapıldı.
Diyadin İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, Diyadin Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören özel öğrenciler ziyaret edildi. Öğrencilerle sohbet eden ekipler, Polis Teşkilatını tanıtan etkinlikler düzenleyerek çocuklarla vakit geçirdi.
Öte yandan okul güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak öğrencilerin giriş ve çıkış saatlerinde kontroller gerçekleştirildi.