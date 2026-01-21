Bilim dünyası, besin değerleri ve tedavi edici özellikleriyle öne çıkan bambu filizini resmi olarak "yeni nesil süper gıda" kategorisine dahil etti.

İngiltere merkezli yürütülen ve uluslararası saygınlığa sahip akademik dergilerde paylaşılan bulgular, bu bitkinin sadece bir garnitür değil, aynı zamanda kompleks bir sağlık deposu olduğunu gösterdi.

BİLİMSEL VERİLERLE BAMBU MUCİZESİ

Yapılan moleküler analizler, bambu filizinin yüksek lif oranı, düşük yağ indeksi ve zengin antioksidan içeriğiyle metabolizmayı yeniden yapılandırdığını ortaya koydu.

Araştırmada, filizlerin içeriğindeki fitokimyasalların hücre yenilenmesini hızlandırdığı ve kronik inflamasyonu baskıladığı kaydedildi.

İngiltere’deki Royal Botanic Gardens (Kew) bünyesinde çalışmalar yürüten ve bitki kimyası üzerine uzmanlaşan Dr. Monique Simmonds, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, bambu filizlerinin fenolik bileşikler açısından eşsiz bir kaynak olduğunu belirtti.

Simmonds, bu bileşiklerin vücuttaki serbest radikallerle savaşarak kanser riskini minimize ettiğini ve damar sertliğini önlediğini dile getirdi.

KRONİK HASTALIKLARLA SAVAŞTA YENİ DÖNEM

Araştırma sonuçları, özellikle Tip 2 diyabet ve kardiyovasküler rahatsızlıklar üzerinde yoğunlaştı.

Bambu filizinin kan şekerini dengeleme kapasitesinin, sentetik takviyelerle yarışacak düzeyde olduğu saptandı.

Harvard Tıp Fakültesi'nde beslenme epidemiyolojisi üzerine çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Frank Hu, bitkisel kaynaklı proteinlerin ve liflerin kalp sağlığı üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Hu, bambu filizinin yüksek potasyum içeriği sayesinde kan basıncını düzenlediğini ve kötü kolesterol (LDL) seviyelerini belirgin şekilde düşürdüğünü aktardı. Uzman, bu besinin batı tipi diyetlere entegre edilmesinin toplum sağlığı açısından devrim niteliğinde olacağını vurguladı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIK KAYNAĞI

Bambu filizinin sadece insan sağlığına değil, çevreye de katkı sağladığı belirtildi. Hızlı büyüme kapasitesi ve düşük su tüketimiyle sürdürülebilir bir gıda kaynağı olan bambu, geleceğin kıtlık riskine karşı da bir çözüm yolu olarak gösterildi.

Bilim insanları, bu "yeşil mucizenin" sofralarda daha sık yer alması gerektiğini altını çizerek ifade etti.