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Liverpool döneminde attığı gollerle hafızalara kazınan 31 yaşındaki Belçikalı yıldız Divock Origi, sürpriz bir kararla futbolu bıraktığını duyurdu.

ORIGI: 'BİR FUTBOLCU OLARAK BU OYUNDAKİ TÜM AMACIMI GERÇEKLEŞTİRDİM'

Origi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bir futbolcu olarak bu oyundaki amacımı gerçekleştirdim.

En büyük sahnelerde oynamak ve en büyük kupaları kazanmak gibi çocukluk hayallerimi gerçekleştirdim. Tüm bunlar için Tanrı'ya şükrediyorum.

Parlamama yardım eden dünyanın dört bir yanındaki taraftarlara: Birlikte yarattığımız her unutulmaz an, her gol, tarihe geçen her an sonsuza dek bizim olacak.

Yanımda duran her kulübe, tüm antrenörlere ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Beni sahanın çok ötesinde şekillendirdiniz.

Aileme ve bana en yakın olanlara... Sizler olmasaydınız, bugün olduğum kişi olamazdım. Size sonsuza kadar minnettarım. Görev tamamlandı. Şimdi bir sonraki görevime adım atıyorum.

Bu yolculuğun devamı gelecek... Sevgilerimle."

KARİYERİNİN EN PARLAK DÖNEMİNİ LIVERPOOL'DA GEÇİRDİ

Kariyerinin en parlak dönemini Liverpool'da geçiren Origi Kırmızılar adına çıktığı 175 maçta 41 gol, 17 asistle oynamıştı. Milan, Lille, Nottingham Forest ve Wolfsburg formaları da giyen Belçikalı yıldız, milli takımda da ülkesi adına 32 karşılaşmaya çıktı.

Origi'nin kariyerinde hepsini Liverpool ile kazandığı toplam 6 kupası bulunuyor. (Premier Lig, FA Cup, UEFA Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, İngiltere Lig Kupası)