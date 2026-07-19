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Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından hastane odasından yaptığı paylaşımla gündeme gelen Bülent Ersoy, yüzüne uygulanan estetik işlemleri takipçileriyle paylaşmıştı. Ünlü sanatçının lolita lift, orta yüz germe ve alın germe operasyonları geçirdiği öğrenilmişti.

Yıllardır herhangi bir estetik müdahaleye başvurmadığını söyleyen Ersoy, aldığı kararın kendisi için önemli bir değişim olduğunu belirtmişti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Biz starların yaşı yoktur, ancak yaş almak da hayatın bir gerçeğidir” ifadelerini kullanarak estetik kararının arkasındaki nedeni anlatmıştı.

Uzun yıllar boyunca yüzüne hiçbir işlem yaptırmadığını söyleyen Diva, doktoruna güvendiğini ve ortaya çıkan sonuçtan memnun olduğunu dile getirmişti. Ersoy’un bu açıklamaları kısa sürede magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştı.

Operasyon sonrası ilk sahne performansını Ayazağa’daki bir mekânda gerçekleştiren Bülent Ersoy, hem sevilen şarkılarını seslendirdi hem de hayranlarıyla sohbet etti.

Yeni görünümü hakkında seyircisinin fikrini soran Diva, “Suratın böyle olmuş, şöyle olmuş diyorlar. Nasıl beğendiniz mi yüzümü?” sözleriyle salona seslendi. Seyircilerden gelen “Evet” yanıtı üzerine teşekkür eden Ersoy, ardından kahkahasıyla geceye damga vurdu.