Disney’in daha önce izleyicilerle buluşturduğu ve gişe rekorları kıran iki animasyon filminin ardından büyük bir güvenle hazırladığı live-action Moana filmi, sinemalarda tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattı. Şirketin prodüksiyonu için tam 250 milyon dolar bütçe ayırdığı film, vizyona girdiği ilk hafta sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde yalnızca 43 milyon dolar hasılat elde edebildi. Yapımın dünya genelindeki toplam gişe geliri ise ilk etapta 95 milyon dolarda kaldı. Pazarlama ve tanıtım çalışmaları için de fazladan 145 milyon dolar harcanan bu devasa proje için ortaya çıkan ilk rakamlar, stüdyo yönetiminde alarm zillerinin çalmasına neden oldu.

DEV ZARAR KAPIDA: ANALİSTLER UYARIYOR

Sinema endüstrisi uzmanları ve finansal analistler, mevcut gişe trendinin bu şekilde devam etmesi durumunda Moana'nın Disney hanesine yaklaşık 125 milyon dolarlık dev bir zarar yazabileceğini öngörüyor. İzleyicilerden ve sinema yazarlarından oldukça kötü geri dönüşler alan film, yüksek maliyetlerini çıkarma noktasından fersah fersah uzak bir görüntü çiziyor. Antik Polinezya’da geçen, halkını kurtarmak adına tehlikeli bir okyanus yolculuğuna çıkan cesur bir genç kız ile yarı tanrı Maui’nin maceralarını konu alan müzikal yapım, animasyon versiyonlarının yakaladığı büyüyü beyaz perdeye yansıtmakta yetersiz kaldı.

YILDIZ KADRO DA GİŞEYİ KURTARMAYA YETMEDİ

Şarkılar eşliğinde ilerleyen epik macerada Moana karakterine genç yetenek Catherine Laga'aia hayat verirken, animasyon filmlerinde karakteri seslendiren dünyaca ünlü aktör Dwayne Johnson da yarı tanrı Maui rolüyle bu kez kanlı canlı olarak kamera karşısına geçti. Ancak Dwayne Johnson gibi küresel bir gişe mıknatısının varlığı bile sinema salonlarını doldurmaya yetmedi. Disney'in klasik animasyonlarını canlı aksiyon filmlere dönüştürme stratejisi, bu ağır mağlubiyetle birlikte sinema sektöründe yeniden büyük bir tartışma konusu haline geldi.