Disney'in yeni CEO'su Josh D'Amaro, şirketin operasyonel yapısını modernize etmek amacıyla yaklaşık bin çalışanın işine son verileceğini duyurdu. Salı günü personele gönderilen resmi e-postada D'Amaro, sektördeki sert rekabete ve hızlı dönüşüme vurgu yaparak; daha kıvrak, teknolojiye entegre bir iş modeline geçişin zorunlu olduğunu belirtti.

KESİNTİLER HANGİ BİRİMLERİ ETKİLEYECEK?

Yeniden yapılandırma süreci tek bir noktayla sınırlı kalmayıp şirketin geneline yayılıyor. Tasfiye edilmesi planlanan pozisyonlar pazarlama ve kurumsal birimler, içerik ve medya ve inovasyon hattı. Şirket yönetimi, karardan etkilenen personeli bu hafta itibarıyla bilgilendirmeye başladığını açıkladı.

2023’TEKİ BÜYÜK DALGANIN ARDINDAN İKİNCİ PERDE

Disney, mali disiplini sağlamak adına geçtiğimiz yıllarda da radikal adımlar atmıştı. 2023 yılında uygulamaya konulan devasa tasarruf planı kapsamında, 5,5 milyar dolarlık bir maliyet azaltımı hedeflenmiş ve tam 7 bin çalışan ile yollar ayrılmıştı. D'Amaro'nun liderliğindeki bu yeni hamle, şirketin verimlilik odaklı küçülme stratejisinin devamı niteliğinde görülüyor.