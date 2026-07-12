Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Walt Disney Company, dijital yayıncılık dünyasında kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak yeni bir strateji üzerinde çalışıyor. Business Insider tarafından yayımlanan rapora göre şirket, Disney Plus platformunda bazı içerikleri tamamen ücretsiz ve reklam destekli olarak sunmayı planlıyor.

Disney’in Ürün ve Teknoloji Şefi Adam Smith’in şirket içi bir toplantıda gündeme getirdiği bu yeni katman (tier) stratejisi, artan abonelik fiyatları nedeniyle "abonelik yorgunluğu" yaşayan ve platformlardan uzaklaşan kullanıcıları yeniden ekosisteme kazandırmayı hedefliyor. Söz konusu reklam destekli ücretsiz modelin tam olarak ne zaman yayına alınacağı ise henüz netlik kazanmadı.

REKLAM DESTEKLİ ÜCRETSİZ YAYINCILIK (FAST) DÖNEMİ

Dijital yayıncılık endüstrisi, eski kablolu televizyon mantığını modern teknolojiyle buluşturan FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) formatıyla hızla kabuk değiştiriyor. Nielsen araştırma şirketinin güncel verilerine göre; YouTube, Tubi ve The Roku Channel gibi para ödemeden sadece kısa reklamlar izlenerek takip edilen servisler, toplam televizyon izleme süresindeki payını istikrarlı bir şekilde artırıyor.

ABD pazarında reklamlı Hulu ve Disney Plus paketi halihazırda aylık 12.99 dolar seviyesinden alıcı bulsa da, bu meblağı ödemek istemeyen milyonlarca izleyici bulunuyor. Disney, bu kitleyi tamamen kaybetmek yerine reklam gelirleriyle kazanca dönüştürmeyi amaçlıyor.

HANGİ İÇERİKLER ÜCRETSİZ ERİŞİME AÇILACAK?

Tamamen ücretsiz kurgulanacak Disney Plus modelinde, vizyondan yeni çıkmış gişe rekortmeni Marvel yapımlarının veya en güncel Star Wars dizilerinin ilk günden listelenmesi beklenmiyor. Sektör analistlerine göre şirket, izleyicileri uygulamada tutmak için şu içerik stratejisini izleyecek:

Eski Klasikler: Disney'in arşivinde yer alan eski popüler sinema filmleri.

Doğrusal Akış (FAST) Kanalları: ABC News Live benzeri, gün boyu kesintisiz yayın yapan tematik kanallar.

Sezon Kısıtlamalı Diziler: Çok popüler yapımların sadece ilk sezonları ücretsiz paylaşılarak, devamı için kullanıcılar ücretli paketlere yönlendirilecek.

Netflix'in de platform içi etkileşimi artırmak adına canlı yayın kanalları eklemeyi planladığı bu sert rekabet ortamında Disney; ücretsiz katman sayesinde sadece reklam geliri elde etmeyecek, aynı zamanda milyonlarca kişiye tema parklarını, lisanslı oyuncaklarını ve sinema biletlerini doğrudan pazarlama şansı yakalayacak.