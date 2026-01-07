Paylaşılan görsellerle birlikte dizilere dair merak da arttı. İşte Disney Plus’ın yeni dizileri:
Disney Plus’tan 4 yeni dizi müjdesi: İlk görseller paylaşıldı
Disney Plus, yakında izleyiciyle buluşturacağı 4 yeni yerli dizisinden ilk görselleri yayınladı. Güçlü oyuncu kadroları ve dikkat çeken hikâyeleriyle öne çıkan yapımlar, platformun yeni sezon projeleri arasında yer alıyor.
Pera
Başrolünde Afra Saraçoğlu’nun yer aldığı Pera, genç bir kadının hayatındaki dönüşümü ve içsel yolculuğunu merkezine alıyor. Dizinin yayınlanan ilk görselleri, karakterin karanlık ve çarpıcı dünyasına dair ipuçları veriyor.
Bize Bi' Şey Olmaz
Miray Daner ve Mert Ramazan Demir’i buluşturan dizi, modern ilişkiler, aşk ve yüzleşmeler etrafında şekilleniyor. Dinamik yapısıyla dikkat çeken yapım, özellikle genç izleyicilerin radarına girmiş durumda.
Ayna
İbrahim Çelikkol, Nilsu Berfin Aktaş ve Aslı Enver’in başrollerini paylaştığı Ayna, insanın kendisiyle ve geçmişiyle hesaplaşmasını konu alıyor. Dizinin görselleri, gizem ve dram dozunun yüksek olacağının sinyallerini veriyor.
Ansızın
Alperen Duymaz ve Birce Akalay’ı bir araya getiren Ansızın, beklenmedik olaylarla değişen hayatları ve güçlü duygusal çatışmaları ekrana taşıyacak. Paylaşılan kareler, dizinin sürükleyici atmosferini gözler önüne seriyor.