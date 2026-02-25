Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), "Vergi Haftası" nedeniyle gerçekleştirdiği açıklamada Türkiye'de vergi yükünün büyük ölçüde işçilerin, emekçilerin ve ücretli çalışanların omuzlarında olduğunu söyledi.

Son 12 yılda ücretlilerden kesilen gelir vergisinin 5,2 trilyon lira, şirket karlarından alınan kurumlar vergisinin ise 3,6 trilyon lirada kaldığı DİSK verilerle ortaya döktü.

'AZ KAZANANDAN AZ, ÇOK KAZANANDAN ÇOK VERGİ ALINSIN'

DİSK, az kazananla çok kazananın aynı oranda vergi ödediği dolaylı vergilerin (KDV, ÖTV vb.) toplam vergi gelirlerinin büyük kısmını oluşturduğunu vurguladı.

"Kısacası vergide adalet yok" şeklinde yapılan açıklamada DİSK taleplerini şu şekilde sıraladı:

"Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınsın.

Dolaylı vergiler düşürülsün, servet ve kâr üzerinden alınan vergiler artırılsın.

Gelir vergisi tarife dilimleri yeniden değerleme oranında (asgari ücret artışından az olmamak kaydıyla) artırılsın.

Asgari ücret sonrası ilk gelir vergisi tarife oranı ücretliler için yüzde 10'a düşürülsün."