Kaynak: ANKA

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, İstanbul Vergi Dairesi önünde düzenlediği basın açıklamasıyla DİSK-AR’ın hazırladığı “Ücret Kayıpları Raporu”nu kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre, enflasyon ve vergi yükünün işçilere son altı aydaki maliyeti 1 trilyon 167 milyar lirayı bulurken, asgari ücretlinin cebindeki 5 bin lira enflasyon karşısında buharlaştı.

"Asgari ücret 21 yılda 23 Cumhuriyet altını kaybetti", "Yılda üç maaş vergi ve kesintilere gidiyor" ve "Her üç emekliden ikisi çalışmak zorunda" yazılı dövizlerin taşındığı eylemde konuşan Arzu Çerkezoğlu, milyonlarca emekçiyi sarsan geçim krizine dikkat çekti. Hükümetin ekonomi politikalarının ücretleri baskılamayı hedeflediğini belirten Çerkezoğlu, gelir ve vergi adaletsizliğinin yoksulluğu daha da derinleştirdiğini vurguladı.

İŞÇİNİN CEBİNDEN 1.2 TRİLYON LİRA ÇALINDI

Raporda yer alan çarpıcı verileri paylaşan Çerkezoğlu, işçilerin hem enflasyon hem de adaletsiz vergi sistemi nedeniyle çift taraflı bir kuşatma altında olduğunu belirtti. Çerkezoğlu, “Yılın ilk altı ayında resmi enflasyon verilerine göre sigortalı işçilerin toplam kaybı 613,7 milyar lira oldu. Aynı dönemde işçilerden kesilen gelir ve damga vergilerinin toplamı ise 553,8 milyar lira olarak hesaplandı. SGK kapsamındaki işçilerin altı aylık toplam kaybı 1 trilyon 167 milyar lirayı (yaklaşık 1,2 trilyon lira) aştı” ifadelerini kullandı.

Kayıt dışı çalışanlar ve gerçek enflasyon oranları hesaba katıldığında bu tablonun çok daha ağır olduğunu belirten Çerkezoğlu, "Daha çok, daha uzun ve sağlığımız pahasına çalışıyoruz ama yine de geçinemiyoruz. Haziran 2026'nın en az 12 gününü sadece vergi ve enflasyon için çalıştık" dedi.

ASGARİ ÜCRETLİNİN 5 BİN LİRASI BUHARLAŞTI

Yıl ortasında ortalama bir işçi ücretindeki erimenin 16 bin 157 lira olduğunu ifade eden Çerkezoğlu, asgari ücretin durumunu şu sözlerle özetledi:

"Açlık sınırının altında kalan asgari ücret, altıncı ay itibarıyla 4 bin 986 lira değer kaybetti. Asgari ücretlinin 5 bin lirası resmen çalınmıştır. Asgari ücretin 1,5 ile 2 katı maaş alanların ücretleri de en az yüzde 37 ila yüzde 39 oranında eriyip gitmiştir."

"DİLİM DİLİM SOYULUYORUZ"

İşçilerin yılın tam üç ayını sadece devlete vergi ve kesinti ödemek için çalıştığını söyleyen DİSK Genel Başkanı, vergi dilimlerindeki adaletsizliğe de isyan etti.

Şu an 190 bin lira olan gelir vergisi ilk diliminin, asgari ücret oranında artırılmış olması halinde bugün 658 bin lira seviyesinde olması gerektiğini hatırlatan Çerkezoğlu, "İşçiler her yıl daha erken bir üst vergi dilimine giriyor. Toplam vergi gelirleri içinde işçilerin payı yüzde 19,6 iken, sermayenin payı yüzde 13,1'de kalıyor. Üstelik toplanan her 100 liralık verginin 64 lirası dolaylı vergilerden oluşuyor. Az kazanan çok, çok kazanan az vergi ödüyor" ifadelerini kullandı.

EMEKLİLERİN YAŞAM SAVAŞI: HER 3 EMEKLİDEN 2'Sİ ÇALIŞIYOR

Açıklamada emeklilerin içinde bulunduğu derin yoksulluğa da geniş yer ayrıldı. Emekli aylıklarının asgari ücretin yüzde 16 altına düştüğünü vurgulayan Çerkezoğlu, Haziran 2026 itibarıyla en düşük emekli aylığının alım gücünün 16.448 liraya kadar gerilediğini belirtti. Çerkezoğlu, "Bu şartlar altında her 3 emekliden 2'si çalışmak zorunda bırakılıyor. Prim gelirleri 2002'den bu yana 273 kat artarken, emekli aylıkları sadece 211 kat arttı. Kaynak var, sorun bu kaynakların kimden yana kullanıldığıdır" dedi.

DİSK'İN ACİL ÇÖZÜM TALEPLERİ

Arzu Çerkezoğlu, yaşanan ekonomik kıyıma karşı atılması gereken acil adımları şu maddelerle sıraladı:

"Başta asgari ücret olmak üzere tüm ücretlerdeki kayıplar derhal giderilmeli ve maaşlar güncellenmelidir.

Dolaylı vergilerin payı azaltılmalı; büyük servetler üzerinden alınacak artan oranlı ve kalıcı bir "servet vergisi" hayata geçirilmelidir.

Gelir vergisinin ilk dilim oranı yüzde 10'a düşürülmeli, tarife dilimleri her yıl asgari ücret artış oranının altında kalmayacak şekilde yeniden değerlenmelidir.

Ücretlilerin üzerindeki çağ dışı damga vergisi uygulamasına son verilmelidir.

En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çıkarılmalı ve tüm emekli aylıkları bu oranda artırılmalıdır."

Çerkezoğlu, açıklamasını "Biz ayrıcalık değil; gelirde, vergide ve ülkede adalet istiyoruz. Hak verilmez, örgütlü mücadeleyle alınır" sözleriyle tamamladı.