Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), emeklilere yönelik bayram ikramiyelerinin yetersiz kalması gerekçesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı binası önünde kitlesel bir basın açıklaması düzenledi. Programa DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Yönetim Kurulu üyeleri, DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Birgül Kaya, Devrimci Emekliler Sendikası Genel Başkanı Cengiz Yavuz ve CHP Samsun Milletvekili Murat Çan katılım gösterdi.

Emeklilerin her geçen gün daha fazla hak kaybına uğradığını savunan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, tüm emekli vatandaşları sendikal çatı altında örgütlenmeye davet etti. Yaklaşan bayram öncesinde emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısına dikkat çeken Çerkezoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilerin bayramı sefalet içinde geçirmesine isyan ediyoruz. Bayram ikramiyesinin adeta bir bayram harçlığına dönüştürülmesini kabul etmiyoruz. Düşen emekli aylıkları ve emekli yoksulluğu karşısında bir yama olarak gündeme getirilen bu ödemeler eriyip gitmiş, pula dönmüştür. Hükümet gerçek çözümler üretmek yerine sistemi geçici yamalarla sürdürmeye çalışıyor."

Çerkezoğlu, emeklilik sistemindeki bozulmanın başlangıcı olarak 2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı yasayı işaret ederken; kademeli emeklilik beklentisi olanların, staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının adalet taleplerinin de sürdüğünü dile getirdi.

Sistemde uygulanan Hazine desteği ile maaş tamamlama yöntemini eleştiren Çerkezoğlu, kök aylıklar sabit tutulurken en düşük emekli aylığının bugün 20 bin liraya tamamlandığını hatırlattı. Geçmiş yılların verileriyle kıyaslama yapan Çerkezoğlu, konuşmasında şunları kaydetti:

"Uygulamanın başladığı 2019 yılında en düşük emekli aylığı bin lira iken, ortalama emekli aylığı 2 bin 90 liraydı. Yani ortalama aylık, en düşüğünün iki katından fazlaydı. Bugün ise en düşük aylık 20 bin lira, ortalama emekli aylığı ise 23 bin 575 lira oldu. Bütün emekliler dibe doğru sürüklendi ve aradaki makas tamamen kapandı. Ülkemizde emekli yoksulluğu derinleşirken, Türkiye maalesef çalışan emekliler ülkesi haline getirildi."

Gelirde adalet sağlanmasının en temel şartının insanca yaşanacak emekli maaşları olduğunu söyleyen DİSK Genel Başkanı, istatistiksel verilere de değindi. 2002 yılında iş gücü piyasasında yer alan, çalışan ya da iş arayan emeklilerin oranının yüzde 36 seviyesinde olduğunu belirten Çerkezoğlu, 2026 yılı itibarıyla emeklilerin neredeyse yüzde 70’inin geçinebilmek adına ya bir işte çalışmak ya da iş aramak zorunda kaldığını vurguladı.

Konfederasyonun ikramiye ve maaş düzenlemelerine ilişkin taleplerini net bir şekilde sıralayan Çerkezoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine yükseltilmelidir.

Emekli bayram ikramiyeleri asgari ücretten az olmamalıdır.

Tüm emekli vatandaşlara yılda dört defa kendi aldığı maaş tutarı kadar ikramiye ödenmelidir.

Emekli olmanın ve emeklilikte insanca bir yaşam sürmenin anayasal bir hak olduğunu hatırlatan Çerkezoğlu, devletin bu şartları sağlamakla yükümlü olduğunu, emeklilere yapılan ödemeleri bir "yük" olarak gören zihniyeti asla kabul etmeyeceklerini ifade etti.