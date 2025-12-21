2026 yılı için asgari ücret pazarlıkları sürerken, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), “Gelirde, vergide adalet, insanca yaşanılacak ücret” talebiyle Ankara’ya yürümek için Kartal Neyzen Tevfik Meydanı’nda bir araya geldi. Çerkezoğlu, “Gelirde adalet, vergide adalet” mücadelesini, asgari ücretin belirlenmesi sürecinde yeni bir mücadele sürecine taşıdıklarını ve o nedenle de İstanbul'dan Ankara'ya doğru yola çıktıklarını vurguladı.

Çerkezoğlu, Ankara'ya yürüyüşe geçme nedenlerini şu sözlerle açıkladı:

"DİSK olarak işçi sınıfının, Türkiye'nin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenlerinin insanca yaşam talebini Ankara'ya götürmek için yola çıkıyoruz. Asgari ücret belirlenirken; işçinin ailesiyle birlikte geçinebileceği bir ücret olması için, bir evde iki kişi çalıştığında en azından yoksulluk sınırı kadar gelir girebilmesi için yürüyoruz. Asgari ücretin o çok övünülen büyümeden ve milli gelir artışından payını alması için; asgari ücretin kişi başına düşen milli gelirin en az yüzde 60’ı olması, yani gelirde adalet için, vergide adalet için yürüyoruz"

'BU YÜRÜYÜŞ MİLYONLARIN SESİNİ ANKARA’YA TAŞIMA YÜRÜYÜŞÜDÜR'

Yürüyüş öncesi açıklamalarda bulunan Arzu Çerkezoğlu, "Buradan Kartal, Neyzen Tevfik Meydanı'ndan Ankara'ya doğru yola çıkıyoruz. Bu yürüyüş, sadece İstanbul'dan Ankara'ya attığımız adımlar değil; bu yürüyüş milyonların sesini, soluğunu, milyonların talebini Ankara’ya taşıma yürüyüşüdür. Bu yürüyüş, bu ülkenin aydınlık geleceğini; işçilerin, emekçilerin, bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenlerin, bu ülkenin geleceğini kuranların onur yürüyüşüdür” dedi.

'ADİL BİR SİSTEM İÇİN YÜRÜYORUZ'

Adil bir vergi sistemi için yürüdüklerini belirten Çerkezoğlu, "Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan, adil bir sistem için yürüyoruz. 16 bin lirayla yaşamaya mahkum edilen milyonlarca emeklinin yoksulluğa, açlığa mahkum edilmesine son vermek için yürüyoruz. En düşük emekli aylığının en azından asgari ücret düzeyine yükseltilmesi için ve tüm aylıkların da insanca yaşanacak bir seviyeye yükseltilmesi için yürüyoruz. Ürettiğimiz değeri hakça bölüşmek için yürüyoruz. Biliyoruz ki bu talepler milyonların talebidir. DİSK, dün olduğu gibi bugün de üyemiz olsun olmasın, sendikalı olsun olmasın tüm sınıf kardeşlerimizin hakkı ve emeği için bu mücadeleyi büyütmeye kararlı" ifadelerini kullandı

'BU YÜRÜYÜŞ İŞÇİ SINIFININ GELECEĞİNİ KURMA YÜRÜYÜŞÜDÜR'

Ankara'ya attıkları her adımda, uğradıkları bütün duraklarda taleplerinin büyüyerek Ankara’ya taşınacağını söyleyen Çerkezoğlu, "Bu yürüyüş, Türkiye emekçilerinin, bu ülkenin tüm değerlerini üretenlerin, bu ülkenin geleceğinde söz ve karar sahibi olduğu gerçek bir demokrasi içindir. Bu yürüyüş; sendikal hakların kullanımının önündeki engelleri kaldırarak asgari ücreti ve bütün ücretleri gerçek bir toplu pazarlıkla belirleyeceğimiz bir çalışma hayatının kurulması içindir" dedi.

YÜRÜYÜŞ 3 GÜN SÜRECEK

Kartal’dan yola çıkan sendika üyeleri, yol boyunca işçilerle buluşarak 23 Aralık’ta Ankara’da olacak.