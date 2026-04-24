

Rize / İlyas Gür / Yeniçağ

DİSK/Dev Emekli-Sen Başkanı Filiz Kösoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde yaptığı açıklamayla emekçilere alanlara çıkma çağrısında bulundu. Kösoğlu, vergi adaleti, gelir eşitsizliği ve sendikal haklara dikkat çekerek, taleplerini meydanlarda dile getireceklerini söyledi.





“ÜCRETLER ERİYOR, GEÇİM ZORLAŞIYOR”



Emekçilerin ekonomik anlamda ciddi bir baskı altında olduğunu belirten Kösoğlu, son aylarda yaşanan kayıplara dikkat çekti. Kösoğlu, “Emekçiler aldıkları ücretle çocuklarını geçindiremiyor. Yapılan kısmi artışlara rağmen ücretler hızla eriyor. Son 5 ayda yaklaşık 2 bin 500 lira değer kaybı yaşandı” dedi.



VERGİ VE GELİR ADALETİ VURGUSU



Vergi sistemine yönelik eleştirilerde bulunan Kösoğlu, emekçilerin vergi vermesine karşı olmadıklarını ancak oranların adil olması gerektiğini ifade etti. “Vergi oranlarının sabitlenmesini istiyoruz. Vergiler çok yüksek, ücretler ise her geçen gün eriyor” diye konuştu.



SENDİKAL HAKLARA DİKKAT ÇEKTİ



Sendikal örgütlenmenin önünde engeller bulunduğunu savunan Kösoğlu, bu durumun demokratik hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığını söyledi. Son dönemde yaşanan gözaltı olaylarına da değinen Kösoğlu, hak arayan işçilere yönelik müdahaleleri eleştirdi.



“RİZE VE ARTVİN’DE ALANLARDA OLACAĞIZ”



Kösoğlu, DİSK/Dev Emekli-Sen Rize Şubesi olarak 1 Mayıs’ta çeşitli noktalarda olacaklarını açıkladı. Buna göre sendika üyeleri Rize’nin Pazar ilçesi ile Artvin’in Fındıklı, Hopa ve merkez ilçelerinde düzenlenecek etkinliklere katılacak.



“MÜCADELEYİ BİRLİKTE BÜYÜTELİM”



Tüm emekçilere ve emek dostlarına çağrıda bulunan Kösoğlu, “Vergide, gelirde ve ülkede adalet istiyoruz. Bunu 1 Mayıs meydanlarında güçlü bir şekilde dile getireceğiz. Tüm dostlarımızı yan yana, kol kola olmaya davet ediyoruz. 1 Mayıs’ta alanlarda buluşalım, mücadelemizi hep birlikte yükseltelim” ifadelerini kullandı.