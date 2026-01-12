YENİÇAĞ ÖZEL HABER | FATİH ERBOZ

Emeklinin ekonomik ve sosyal durumunun açıkça ortada olduğu bu dönemde bu zammın emeklinin sorunlarını çözmeyeceğini kaydeden DİSK Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, “Soframızdan ekmek eksilirken bu miktarda bir zammın yapılması kırıcı oluyor. Emeklinin bu durumu görüldüğü halde bu zammın yapılması emeklinin aklıyla alay etmek anlamına gelmiyor mu?. Artık seyyanen zam da emeklinin geçim sıkıntısına çare olmaz ama bir nebze olsa nefes aldırabilir. İntibak yasasının çıkması gerekiyor” dedi.

Planlanan zammın emeklilerin hiçbir sorununa çözüm getirmediğini kaydeden Yavuz, “Hiçbir soruna çözüm olmadığı gibi kırıcı bir etki yarattı. Emeklinin aklıyla alay edilir gibi bir zam bu zam. Emeklinin sofrasından zaten ekmek eksiliyor. Bir de böyle bir zammın yapılması bizi üzdü. Öyle ki hiç zam yapılmasaydı bundan iyiydi dedik. Bu zam oranı ve emekli maaşı bizi üzdü” diye konuştu.

Emekli aylıklarına seyyanen yapılacak zammın bir nebze de olsa emekliye nefes aldırabileceğini ifade eden Yavuz, “Eğer eşit dağılımlı bir şekilde zam yapılırsa emekli bir nebze olsun nefes alabilir. Seyyanen zam gündeme gelecekse bu açıdan ele alınması gerekiyor. Bunun dışında zam üzülerek söylüyorum ki onurumuz ile oynarcasına bir zam oldu. Bu zammı kabul etmemiz mümkün değil. Emekliyi hiçbir yönden rahatlatmayacak bu zammı anlamak da mümkün olmadı” ifadelerini kullandı.

Kısa vadede emekliye seyyanen zam yapılması yerine emeklilere yönelik intibak yasasının hayata geçirilmesinin önem taşıdığının ısrarla altını çize Cengiz Yavuz, şunları söyledi:

“İntibak yasasının çıkarılması artık gerekli bir hale geliyor. En azından emeklilerin bugün içinde bulundukları şartlarda biraz rahatlamaları için bu yasanın çıkması önem taşıyor. Eğer emeklilere her zam döneminde bu tartışmaları yapmak istemiyorsak, emeklilerin sorunlarını kalıcı bir şekilde çözmek istiyorsak ilk adım olarak intibak yasasının çıkarılması başlangıç olabilir. Emeklilerin daha fazla hayal kırıklığı yaşamasına da gerek yok. Günü birlik çözümlerin sonuç vermediğini açıkça gördük.”