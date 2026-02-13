Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), kuruluşunun 59. yılında Ankara’da bulunan Ulus Atatürk Anıtı önünde basın açıklaması yaptı. İşçi sınıfının örgütlü mücadelesinin hem ekonomik haklar hem de demokrasi açısından hayati önemde olduğu vurgulanan açıklamada, "Nüfusun büyük bir çoğunluğunu oluşturan ve sendikalı olduğunda hayatı durdurabilecek olan işçi sınıfı, örgütsüz kaldığında sadece işimiz, aşımız, ekmeğimiz değil demokrasimiz de tehditlere karşı savunmasız kalmaktadır. Gerçek bir demokrasi için örgütlü toplum şarttır" denildi.

DİSK’in kuruluş dilekçesinin 13 Şubat 1967’de İstanbul Valiliği’ne verildiği hatırlatılan açıklamada, bu belgenin sadece resmi bir evrak olmadığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, "DİSK, işçi sınıfının sermaye düzenine karşı bir yanıtı olarak kurulmuştur ve varlığını hep bu şekilde sürdürmüştür” denildi.

'KISA ÇÖP UZUN ÇÖPTEN HAKKINI ALACAK'

DİSK’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"DİSK, 'Artık bu böyle gitmez' diyen işçilerin, tarihin akışını değiştirme iddiasıdır. Sermaye düzeni adaletsizlik üretirken DİSK’in yanıtı 'Kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak' olmuştur. Sermaye düzeni baskıların, yasakların artmasını isterken DİSK’in yanıtı 'Demokrasi, hak ve özgürlük mücadelesi' olmuştur. Sermaye düzeni 'böl-parçala-yönet' taktiğini uygularken DİSK’in yanıtı 'İşçilerin birliği, halkların kardeşliği' olmuştur. Bugün, 59 yıl sonra, toplumun çoğunluğu haline gelmiş olan, ülkenin bir bölgesinde değil, dört bir yanında nüfusun çoğunluğunu oluşturan işçi sınıfına taşımamız gereken bilinç tam da budur: Bizi kurtaracak olan kendi güçlü kollarımızdır."

2026 yılına ilişkin değerlendirmelerde ise asgari ücretin açlık sınırının altında belirlenmesinin ve daha ele geçmeden enflasyon karşısında değer kaybetmesinin nedeninin sendikalaşmanın önündeki engeller olduğu belirtilen açıklamada, en düşük emekli aylığındaki gerilemenin de emeklilerin örgütlenmesinin engellenmesiyle bağlantılı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, emekli sendikalarını kapatanların bu tablonun sorumlusu olduğuna dikkat çekilerek "Sadece gelirde değil, vergide adaleti sağlamanın yolu da örgütlü mücadeleden geçmektedir. Son 12 yılda ücretlilerden kesilen toplam gelir vergisi 5,2 trilyon lira iken şirketlerin kârlarından alınan kurumlar vergisi 3,6 trilyon lirada kaldıysa; yani biz işçiler patronlarımızdan daha fazla vergi veriyorsak; üstelik vergi dilimlerinin düşük belirlenmesi nedeniyle 2026’da çok daha fazla vergi vereceksek; bu adaletsiz düzeni değiştirmek için örgütlenmekten başka bir çare yoktur" denildi.

DİSK'in açıklamasında son olarak şu ifadelere yer verildi:

"Nüfusun büyük bir çoğunluğunu oluşturan ve sendikalı olduğunda hayatı durdurabilecek olan işçi sınıfı, örgütsüz kaldığında sadece işimiz, aşımız, ekmeğimiz değil demokrasimiz de tehditlere karşı savunmasız kalmaktadır. İktidarı ele geçirenler 'Anayasa’yı tanımıyorum', 'Mahkeme kararlarını tanımıyorum', 'Seçimleri tanımıyorum', 'Seçmen iradesini takmıyorum' dediğinde; yargı siyasallaştığında ve güçlüleri denetlemesi gerekirken onların emrine girdiğinde tüm bunları önleyecek olan güç kimdir? Her zaman söylediğimiz gibi; gerçek bir demokrasi için örgütlü toplum şarttır."