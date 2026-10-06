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Kaynak: ANKA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında "Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi. "Çalışma hayatında yeni çalışma yöntemleri" gündemiyle düzenlenen toplantıya işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) katıldı. Toplantıda, çalışma hayatının değişen koşulları karşısında ortaya çıkabilecek yeni çalışma yöntemler konuşuldu.

MADEN KAZALARINI GÜNDEME GETİRDİ

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun, çalışma hayatındaki yeni yöntemler tartışılırken işçilerin karşı karşıya olduğu iş kazaları ve iş cinayetlerinin göz ardı edilmemesi, Soma ve Zonguldak'ta yaşanan maden kazalarına işaret ederek işçi sağlığı ve iş güvenliğinin çalışma hayatının geleceğine ilişkin politikaların temelinde yer alması gerektiğini söylediği öğrenildi. Çerkezoğlu'nun ayrıca teknolojik gelişmelerin işçilerin yaşamını kolaylaştırmak, çalışma sürelerini kısaltmak ve iş yükünü azaltmak için kullanılması gerektiğini belirttiği kaydedildi.

ASGARİ ÜCRET DE MASADA

Yeni çalışma biçimlerinin işçilerin ücret, dinlenme, sosyal güvenlik, iş güvencesi ve örgütlenme haklarını zayıflatmaması gerektiğini dile getiren Çerkezoğlu'nun, asgari ücrete ara zam yapılması, vergi ve gelir adaletinin sağlanması, emeklilerin gelirlerinin iyileştirilmesi ve kadınların güvenceli, tam zamanlı istihdamının desteklenmesi yönündeki görüşlerini de toplantıda paylaştığı ifade edildi.

Çerkezoğlu'nun, iklim krizinin çalışma hayatı üzerindeki etkilerine de dikkati çekerek dönüşümün maliyetinin işçilere yüklenmemesi, teknolojik ve ekonomik dönüşüm süreçlerinde işçilerin gelir, istihdam ve sosyal haklarının korunması, yeni çalışma yöntemlerinin belirlenmesinde sendikaların etkin söz ve karar sahibi olması gerektiğini vurguladığı kaydedildi.