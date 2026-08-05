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Kaynak: ANKA

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Ağustos 2026 Ücret Kayıpları İzleme Raporu’nu yayımladı.

Rapora göre, enflasyon ve gelir vergisi sistemindeki adaletsizlik işçi ücretlerinde ciddi kayıplara yol açarken, toplam kayıp 7 ayda 1 trilyon 487 milyar TL’ye ulaştı.

ENFLASYON VE VERGİ YÜKÜ ÇİFT YÖNLÜ BASKI OLUŞTURDU

Araştırmada, yaklaşık 17 milyon sigortalı işçiyi kapsayan veriler üzerinden yapılan hesaplamalara göre, hem yüksek enflasyon hem de artan vergi yükü çalışanların harcanabilir gelirini ciddi şekilde düşürdü.

Ocak-Temmuz 2026 döneminde ortalama brüt işçi ücreti 65 bin 850 TL olarak hesaplanırken, vergi ve kesinti yükü yılın yedinci ayında 16 bin 783 TL’ye çıktı.

BİR İŞÇİNİN KAYBI 27 BİN TL’Yİ AŞTI

Temmuz 2026 itibarıyla yüzde 19,86’lık enflasyonun etkisiyle ortalama bir işçinin ücretinde 10 bin 236 TL’lik ek kayıp oluştu.

Böylece ortalama brüt 65 bin 850 TL’lik bir işçinin toplam kaybı 27 bin 19 TL’ye ulaştı.

TOPLAM KAYIP 1,48 TRİLYON TL

Raporda, yalnızca enflasyon kaynaklı toplam kaybın 798,6 milyar TL olduğu belirtilirken, vergi kaynaklı kaybın ise 668,3 milyar TL’ye ulaştığı ifade edildi.

Bu iki kalemin toplamında ise işçi sınıfının 7 aylık kaybı en az 1 trilyon 486 milyar 827 milyon TL olarak hesaplandı.

GELİR DAĞILIMI VURGUSU

DİSK-AR raporunda, yaşanan kayıpların işçilerden daha varlıklı kesimlere doğru bir gelir transferi anlamına geldiği ifade edildi.

Ayrıca dolaylı vergilerin bu hesaplamaya dahil edilmediği, bu tür vergilerin de alım gücünü düşüren önemli bir unsur olduğu vurgulandı.

Raporda, mevcut vergi sistemi ve yüksek enflasyonun işçilerin net gelirlerini hızla erittiği ve gelir eşitsizliğini artırdığına dikkat çekildi.