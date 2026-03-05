

Rize / İlyas Gür / Yeniçağ



DİSK Emekli-Sen Rize Temsilcisi Arife Filiz Köseoğlu, Rize’de emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek emeklilik sistemine yönelik eleştirilerde bulundu.

Köseoğlu yaptığı açıklamada, emeklilerin alım gücünün her geçen gün düştüğünü belirterek, “Rize’de emeklilerin alım gücü giderek düşüyor; emekliyken insanca yaşamak giderek zorlaşıyor. Milyonlarca emekli açlık sınırının altındaki asgari ücrete bile erişemiyor. Emeklilerin yaşam mücadelesi sürerken emeklilikte adalet ve insanca yaşam taleplerine AKP hükümeti yıllardır kulak tıkıyor” ifadelerini kullandı.

2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile emeklilik sisteminin daha da kötüleştiğini savunan Köseoğlu, aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayılarının düşürüldüğünü kaydetti. Emekli aylıklarının hesaplanmasında milli gelir payının azaltıldığını dile getiren Köseoğlu, aylık artışlarında ise yalnızca resmi enflasyon oranının dikkate alındığını ifade etti.



Bu uygulamaların sonucunda emekli maaşlarında ciddi bir gerileme yaşandığını belirten Köseoğlu, “AKP hükümeti emekli aylıklarının bu erimesine son vermek; aylıkları insanca yaşanacak bir düzeye yükseltmek ve emeklilere milli gelirden pay vermek yerine sorunları yamalamaya çalışıyor. Hazineden en düşük aylığa tamamlama ve emeklilere bayramda ‘harçlık’ verme gibi uygulamalarla tepkileri azaltmaya çalışıyor. Bugün gelinen noktada o yamalar da giderek küçülüyor” dedi.



DİSK Emekli-Sen Rize Temsilciliği, emeklilikte adaletin sağlanması ve emekli aylıklarının insanca yaşam koşullarına uygun seviyeye çıkarılması çağrısında bulundu.