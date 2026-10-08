Kaynak: ANKA

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu “Bir asgari ücretlinin 6 bin yıl aralıksız çalışarak elde edebileceği bir geliri bu ülkede bir avuç azınlık 4 ayda oturduğu yerde fonlanarak elde edebiliyor. Son fon krizinde de açıkça gördük bu düzen böyle gitmez. Bir avuç ayrıcalıklı kesimin neredeyse ülkenin tüm kaynaklarının başını tuttuğu birlikte fonlanıp birbirlerini denetledikleri ve ortaya bir sorun açığa çıktığında da hiç kimsenin sorumluluk almadığı bir düzenle karşıyayız böyle devlet yönetilmez” dedi.

DİSK’in düzenlemiş olduğu gelirde, vergide, ülkede adalet için emekçi buluşmalarının ilki Kadıköy İskele Meydanı’nda yapıldı. DİSK Genel Başkanı yaptığı konuşmada "fon krizi"ne değindi. Çerkezoğlu şunları söyledi:

“İŞÇİLERDEN, BİZLERDEN 2 TRİLYON 254 MİLYAR LİRA ALINDI, ERİDİ SERMAYEYE VE HÜKÜMETE AKTARILDI”

"İstanbul’dan Kadıköy Meydanı’ndan hep birlikte sesleniyoruz. Biz bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini üreten emekçiler geçinemiyoruz. Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle alım gücümüz her gün geriliyor, ücretlerimiz her gün ama her gün biraz daha eriyor. Asla tutmayan enflasyon hedefine göre belirlenen ücretlerimizin alım gücü her gün daha fazla azalıyor. Bu yetmezmiş gibi dünyanın en adaletsiz vergi sisteminin olduğu ülkemizde ücretlerimiz adaletsiz vergi sistemi ile her gün daha fazla geriliyor. Konfederasyonumuzun araştırma dairesi Disk-Ar yaklaşık iki yıldır ücretlerimizde vergi kesinti ve enflasyon nedeniyle nasıl büyük kayıplar yaşadığımızı ücret kayıtları izleme raporuyla her ay ortaya koyuyor. İşte bugün de Disk-Ar tarafından hazırlanan ücret kayıtları raporuna göre ekim ayı verilerine göre enflasyon ve vergilerin bizlerin işçi ücretlerine yansıması 9 aylık toplam faturası en az 2 trilyon 254 milyar lira. Yani bu yılın 10. ayı itibariyle bu ülkenin tüm değerlerini üreten işçilerden bizlerden 2 trilyon 254 milyar lira alındı, eridi sermayeye ve hükümete aktarıldı. Biz işçiler eylül ayının en az yarısını vergi, kesinti ve enflasyona çalıştık. Yani çalışıyoruz, üretiyoruz ama elimize geçen gelir her ay daha fazla eriyor. Bir ortalama ücret haline gelmiş olan milyonların geçim ücreti haline gelmiş olan ve yılın başında 28 bin lira olarak belirlenmiş olan asgari ücret 9 ayda 6 bin 828 lira kaybetti. Şu an da asgari ücret alım gücü olarak 21 bin liralara gerilemiş durumda.

“BİR ASGARİ ÜCRETLİNİN 6 BİN YIL ARALIKSIZ ÇALIŞARAK ELDE EDEBİLECEĞİ BİR GELİRİ BU ÜLKEDE BİR AVUÇ AZINLIK 4 AYDA OTURDUĞU YERDE FONLANARAK ELDE EDEBİLİYOR”

Biz biliyoruz ki bu durum tesadüf değil. Türkiye’de öyle bir düzen kuruldu ki ücretlerden vergi politikasına kadar her şey ama her şey işçiden alıp patrona vermek üzere kurulu. Türkiye’de öyle bir düzen kuruldu ki bu düzenin bütün çarkları yoksuldan alıp zengine vermek üzere dönüyor. Ve bu düzen bu ülkeyi 25 yıldır yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının AKP iktidarlarının sınıfsal ve siyasal tercihlerinin sonucudur. Yani ekonomi bakanlarının, ekonomi kurmaylarının beceriksizliği ya da iş bilmezliği değil ülkeyi yöneten hükümetin sınıfsal ve siyasal tercihlerinin ağır sonuçlarını yaşıyoruz. Ve bu tablonun ortaya çıkması için de bir işçi sınıfını bir bütün olarak sendikasızlığa, örgütsüzlüğe mâhkum bıraktılar. Sendikalaşmanın ve demokratik hak aramanın önündeki engeller nedeniyle koca bir ülke asgari ücrete ve asgari yaşama mâhkum edildi. Yaşadığımız bu ağır tablonun bu açlığın bu yoksulluğun nedenini doğru tanımlamak gerekir. Bu ülkenin bir avuç azınlığı, yüzde birlik azınlık bir kesimi akla hayale gelmeyecek ölçüde zenginleşiyor ama gerisi bu ülkenin yüzde 99’u ağır beller ödüyor. Bir asgari ücretlinin 6 bin yıl aralıksız çalışarak elde edebileceği bir geliri bu ülkede bir avuç azınlık 4 ayda oturduğu yerde fonlanarak elde edebiliyor. Son fon krizinde de açıkça gördük ki sevgili arkadaşlar bu düzen böyle gitmez. Bir avuç ayrıcalıklı kesimin neredeyse ülkenin tüm kaynaklarının başını tuttuğu birlikte fonlanıp birbirlerini denetledikleri ve ortaya bir sorun açığa çıktığında da hiç kimsenin sorumluluk almadığı bir düzenle karşıyayız böyle devlet yönetilmez. Eğer iktidar sahibi iseniz eğer yetki sahibi iseniz sorumluluk da almak zorundasınız.

“YETER Kİ ADALETLİ BÖLÜŞELİM, YETER Kİ GELİRDE VERGİDE ÜLKEDE ADALET OLSUN”

Bizler bu ülkenin işçileri, emekçileri açık bir biçimde biliyoruz ki bu ülke yoksul olduğu için değil, bu ülkede korkunç bir adaletsizlik olduğu için geçinemiyoruz. Bu ülke yoksul olduğu için değil, gelirde vergide ülkede adalet olmadığı için geçinemiyoruz. Çünkü biz işçiler çalışıyoruz, üretiyoruz ve ürettiğimiz toplam değer bu ülkenin 86 milyon insanını, işçisini, emekçisini, emeklisini, kadınları, gençleri, çocuklarımızı insanca yaşatmaya yeterde artar bile. Yeter ki adaletli bölüşelim, yeter ki gelirde vergide ülkede adalet olsun. Yani kaynak var, yani üretim var, yani zenginlik var, ama büyük bir adaletsizlik var. İşçi için, emekçi için, emekli için, kadınlar için, gençler için, çocuklarımız için, kaynak var hepimizin çalışıp ürettiği güzellik var, zenginlik var, ürettiklerimiz var. Bunu adaletli bölüşmek için gelirde, vergide, ülkede adalet için bütün Türkiye'de emekçi buluşmalarını başlatıyoruz. İl buluşmayı İstanbul’da Kadıköy Meydanı’ndan başlatıyoruz. 15 Ekim Perşembe günü Tekirdağ’da, 16 Ekim Cuma günü Edirne’de, 20 Ekim Salı günü Bursa'da, 21 Ekim Çarşamba günü Eskişehir'de, 22 Ekim Perşembe günü Çanakkale’de, 23 Ekim Cuma günü Balıkesir’de ve Ekim'in son haftası 26 Ekim Pazartesi günü Aydın’da 27 Ekim Salı günü Antalya’da ve ardından Kasım ayı boyunca da Türkiye’nin her yerinde doğusundan batısına güneyinden kuzeyine Türkiye’nin her yerine ayak basmadık yer bırakmayacağız. Türkiye’nin dört bir yanında işçilerle emekçilerle emeklilerle bütün sınıf kardeşlerimizle yan yana geleceğiz. Bu ülke yoksul olduğu için değil, adaletin terazisi bozulduğu için geçinemeyen ve adalet isteyen herkesin işçilerin emekçilerin kadınların yan yana geleceği emekçinin gücünü büyüteceği taleplerimizi hep birlikte daha gür sesle haykıracağımız emekçi buluşmalarını bugün Kadıköy’den başlatıyoruz. Yolumuz açık olsun”