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DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türkiye'de derinleşen geçim sıkıntısına ve gelir dağılımındaki eşitsizliğe dikkat çekerek yoksulluğun artık nesiller boyunca devam eden bir soruna dönüştüğünü söyledi. Çerkezoğlu, Aralık ayında başlayacak asgari ücret ve bütçe gündemi öncesinde ülke genelinde eylemler düzenleyeceklerini açıkladı.

BirGün'ün Ankara bürosunu ziyaret eden Çerkezoğlu'na DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün ve Yönetim Kurulu Üyesi Şükret Sevgener eşlik etti.

"İLK KEZ BİR KUŞAK ANNE BABASINDAN DAHA YOKSUL"

Türkiye'nin tarihindeki en ağır yoksullaşma dönemlerinden birini yaşadığını savunan Çerkezoğlu, ekonomik sıkıntıların artık yalnızca bugünün çalışanlarını değil, gelecek kuşakları da etkilediğini belirtti.

Çerkezoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de çok uzun yıllardır ilk kez bir kuşak kendi ebeveyninden daha yoksul. Biz kendi ebeveynlerimizden daha iyi koşullardaydık. Önceki kuşaklarda da çocukların yaşam koşulları anne, babalarından bir miktar daha ileri giderdi. Şimdi tam tersine bir geriye gidiş var."

"MEMLEKET YOKSUL OLDUĞU İÇİN YOKSUL DEĞİLİZ"

Yaşanan ekonomik sorunların temelinde gelir ve servet dağılımındaki adaletsizliğin bulunduğunu savunan Çerkezoğlu, "Biz memleket yoksul olduğu için yoksul değiliz. Adaletsiz bölüştüğümüz için böyleyiz" dedi.

DİSK'in mücadele programının merkezinde gelir dağılımında adalet talebinin bulunduğunu vurguladı.

ASGARİ ÜCRET ÖNCESİ EYLEM KARARI

DİSK'in "Gelirde, vergide, ülkede adalet için" sloganıyla başlattığı emekçi buluşmalarının devam edeceğini açıklayan Çerkezoğlu, ilk etkinliğin İstanbul Kadıköy'de gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Ekim ve Kasım ayları boyunca farklı kentlerde işçiler, emekliler, kadınlar ve gençlerle buluşacaklarını belirten Çerkezoğlu, Aralık ayında eylemlerin daha geniş katılımlı hale getirileceğini söyledi.

Çerkezoğlu, "Bu iki ay boyunca bütün Türkiye'de yaptığımız eylemleri, Aralık ayında hem asgari ücret hem de bütçe üzerine daha merkezi ve daha kitlesel eylemlere taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

İKLİM KRİZİNDE İŞÇİ HAKLARI VURGUSU

Kasım ayında Antalya'da yapılması planlanan COP31 toplantısına da değinen Çerkezoğlu, iklim politikalarının çalışanların haklarını koruyacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

DİSK'in bu kapsamda bir "adil geçiş politika belgesi" hazırladığını açıklayan Çerkezoğlu, iklim dönüşümünün işçiler üzerindeki etkilerinin uluslararası düzeyde ele alınması için çalıştıklarını ifade etti.