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DİSK Basın-İş Sendikası’ndan, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan Gürsel Tekin’in gazetecileri suçlayan açıklamasına tepki geldi. Sendikanın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Gürsel Tekin’in gerçekleştirdiği basın açıklamasında, basın özgürlüğünü hedef alan, yayın organlarını ve gazetecileri hedef gösteren tutumunu kesinlikle kabul etmiyor; bu yaklaşımı şiddetle kınıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

“MEDYA HİÇBİR SİYASİ AKTÖRÜN APARATI DEĞİLDİR”

“Açıklama sırasında, yapılan bir haberi eleştirmek veya yalanlamak bahanesiyle mesleğini icra eden basın emekçisi arkadaşımıza yönelik sarf edilen hakaret içeren ifadeler son derece kabul edilemezdir” ifadelerine yer verilen açıklamada, “Medya; hiçbir siyasi aktörün, yapının veya odağın aparatı ya da aşağılama kürsüsü değildir” denildi.

“GAZETECİLERE YÖNELİK HAKARETLERİ SESSİZLİKLE KARŞILAMAYACAĞIZ”

Basın ve ifade özgürlüğünün demokratik bir toplumun en temel yapı taşları olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Gazetecilere yönelik hedef göstermeleri, tehditleri ve hakaretleri asla sessizlikle karşılamayacağız. DİSK Basın-İş olarak meslektaşlarımızın onurunu, haklarını ve basın özgürlüğünü her koşulda savunmaya devam edeceğiz” sözleri sarf edildi.

GÜRSEL TEKİN’İN “FETÖ’VARİ” İFADESİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ!

CHP'nin, geçtiğimiz gün Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde düzenlediği yeni üye katılım törenine ajanslardan para karşılığında figüran getirildiğine ilişkin haberler gündeme bomba gibi düşmüş ve eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Gürsel Tekin, söz konusu haberlerin ardından düzenlediği basın toplantısında gazetecileri hedef alarak "Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey. Bu tuzak FETÖ'varidir" ifadelerini kullanmıştı.

Sözlerinin devamında “Bu tuzağı kuran kimse, kardeşim de olsa savcılar dibine kadar sonuna gitsin. Bu FETÖ'vari tezgahın sorumluları kimse ortaya çıkarılmalıdır" diyen Tekin, daha sonra, “figüran” haberini yapan BirGün muhabiri Ebru Çelik'e hakaret edilen bir ses kaydını da canlı yayında dinletmişti.