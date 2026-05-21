Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), emekli bayram ikramiyelerinde yaşanan alım gücü kayıplarını ve bu ödemelerin yıllar içindeki değişimini gözler önüne seren kapsamlı bir araştırma bülteni yayımladı. Raporda; ikramiyelerin net asgari ücret, resmi enflasyon ve gıda enflasyonu karşısındaki erimesi hesaplanarak, emekli vatandaşların son 8 yılda uğradığı toplam mali kayıplar verilerle detaylandırıldı.

Emekli bayram ikramiyesinin ilk kez uygulanmaya başlandığı dönem ile günümüz arasındaki alım gücü farkının çarpıcı boyuta ulaştığı belirtilen raporda, şu verilere yer verildi:

2018 yılında bin lira olarak saptanan bayram ikramiyesinin net asgari ücrete oranı yüzde 62,4 seviyesindeydi.

İkramiye tutarı 2021’de bin 100 liraya, 2023’te 2 bin liraya, 2024’te 3 bin liraya ve 2025’te ise 4 bin liraya yükseltildi.

İçinde bulunulan 2026 yılında ise ikramiyenin net asgari ücrete olan oranı yüzde 14,2’ye kadar geriledi.

İkramiyelere yapılan artışların, asgari ücretteki yükseliş oranlarının çok gerisinde kalmasının emeklilerin bütçesinde derin bir yara açtığı vurgulandı. Raporda, emekli bayram ikramiyesinin asgari ücret artış trendine göre saptanan 8 yıllık toplam kaybının 76 bin lirayı aştığı aktarıldı.

DİSK-AR’ın piyasa gerçekleri ve fiyat artışları üzerinden yaptığı hesaplamalara göre, ikramiyelerin değerini koruyabilmesi için güncel olarak şu seviyelerde bulunması gerekiyordu:

Eğer ikramiyeler resmi enflasyon oranında artırılsaydı en az 11 bin 752 lira olmalıydı.

Eğer artış gıda enflasyonu baz alınarak yapılsaydı en az 15 bin 421 lira seviyesine ulaşmalıydı.

Araştırma bülteninin sonuç bölümünde, emekli bayram ikramiyelerinin sadece resmi enflasyon verilerine göre hesaplanan 8 yıllık toplam kaybının bile 41 bin liraya yaklaştığının altı çizildi.