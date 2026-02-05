Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi DİSK-AR ülkenin ekonomik gerçeklerini ortaya çıkarmaya devam ediyor.

113 MİLYAR 18 MİLYON TL KAYIP

DİSK-AR Ücret Kayıpları İzleme Raporu 2026 yılı Şubat ayının raporunu paylaştı. Raporda enflasyon ile vergilerin işçi ücretlerine Ocak 2026'da toplam faturasının en az 113 milyar 18 milyon TL olduğu belirtildi.

Yüksek enflasyon ile adaletsiz vergi ve kesintiler işçi ücretlerini eritmeyi sürdürüyor. 2026’nın ilk ayında enflasyonun işçi ücretlerine toplam faturası 41,5 milyar TL çıktı. Vergilerin toplam faturası ise 71,6 milyar TL olarak kaydedildi.

ASGARİ ÜCRETLİ CEBİNE GİRMEDEN BİN 359 TL KAYBETTİ

İşçilerin toplam enflasyon ve vergi kaybı, Ocak 2025’e göre yüzde 41 artış gösterdi. Çalışan vatandaşlar Ocak 2026’nın ortalama 7 gününü vergi, kesinti ve enflasyona çalıştı.

Ortalama işçi ücretinin vergi ve enflasyon kaybı ise kesinti dışında 4 bin 882 TL olarak gerçekleşti. Asgari ücret yılın ilk ayında, daha işçilerin cebine girmeden bin 359 TL kaybetti.

Ocak 2026’da asgari ücretin 1,5 katı ücretlerin yüzde 23,4’ü, 2 katı ücretlerin yüzde 25,5’i, 2,5 katı ücretlerin yüzde 26,8’i ve 3 katı ücretlerin yüzde 27,7’si vergi, kesinti ve enflasyon sebebiyle eridi.