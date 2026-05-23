T.C. Dışişleri Bakanlığı, Türk diplomatlara yönelik saldırıların azmettiricisi olarak hüküm giyen Aleksandros Yotopulos’un Yunanistan’da serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 17 Kasım terör örgütünün lideri olan Yotopulos’un tahliye edilmesinin kabul edilemez olduğu belirtilerek, karar en güçlü ifadelerle kınandı.

Açıklamada, 1991 yılında Atina Büyükelçiliği Basın Ataşesi Çetin Görgü’nün öldürülmesi, aynı yıl Müsteşar Deniz Bölükbaşı’na yönelik suikast girişimi ve 1994 yılında Müsteşar Haluk Sipahioğlu’nun öldürülmesinde Yotopulos’un azmettirici olduğuna dikkat çekildi.

“ŞEHİT DİPLOMATLARA SAYGISIZLIK”

Dışişleri açıklamasında, “Yurt dışında ülkemizi şerefle temsil etmiş diplomatlarımızı hedef alan saldırıların azmettiricisine gösterilen hoşgörü, şehit diplomatlarımızın anısına ve ailelerine büyük bir saygısızlıktır” ifadeleri kullanıldı.

17 kez müebbet ve 25 yıl ağır hapis cezasına çarptırılan Yotopulos’un 21 Mayıs’ta serbest bırakıldığı belirtilirken, Yunanistan makamlarına da çağrı yapıldı.

Bakanlık, Atina yönetimini terörle mücadeleyi zayıflatacak adımlardan kaçınmaya ve hüküm giymiş teröristlere ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeye davet etti.