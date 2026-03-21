Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Suriye’nin güneyindeki askeri altyapıyı hedef alan saldırısına ilişkin açıklama yayımladı.

“İsrail’in Suriye’nin güneyindeki askeri altyapıyı hedef alan saldırısını, tehlikeli bir tırmanma olarak görüyor ve bunu güçlü şekilde kınıyoruz” denilen açıklamada, “Uluslararası hukukun ve Suriye’nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali olan İsrail saldırılarının durdurulmasının teminen uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu üstlenmeye çağırıyor ve bu bağlamda 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nın uygulanmasının öneminin altını çiziyoruz” ifadeleri kullanıldı.