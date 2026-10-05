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Kaynak: Haber Merkezi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in bölgede gerilimi arttıran politikalarına son vermesi gerektiğine yönelik bir açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ'

"İsrail’in, Suriye’nin Kuneytra vilayetinde sözde “Sufa 53 hattı” üzerindeki çalışmalarını yeniden başlatarak 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nı aşındırmasını ve Suriye’de yeni oldubittiler yaratmaya yönelik faaliyetlerini en güçlü şekilde kınıyoruz.

İsrail’in bölgede gerilimi tırmandıran yayılmacı politikalarına son vermesi ve işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesi için uluslararası toplumu gecikmeksizin etkili ve kararlı adımlar atmaya davet ediyoruz.

'TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE DESTEĞİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ'

Türkiye, Suriye’nin egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteğini kararlılıkla sürdürecek; bölge ülkeleriyle birlikte bu doğrultuda gerekli adımları atmaya devam edecektir."