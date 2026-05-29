Dışişleri Bakanlığı, Odessa’dan Türkiye’ye kuru yük sevkiyatı yapan Türk sahipli bir geminin İHA saldırısına uğradığını duyurdu. Vanuatu bayrağı taşıyan geminin 28 Mayıs gecesi hedef alındığı bildirildi.

Saldırıda görevli iki Türk mürettebatın hafif şekilde yaralandığı belirtilirken, yaralıların sağlık durumunun Türkiye’nin Odessa Başkonsolosluğu tarafından yakından izlendiği ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, Karadeniz’de son dönemde artan savaş kaynaklı gerilimin bölge güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturduğu vurgulandı. Türkiye’ye olası etkiler konusunda ilgili tarafların farklı düzeylerde bilgilendirildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, çatışmaların daha da büyümesine neden olabilecek adımlardan uzak durulması gerektiği yinelendi. Karadeniz’de sivil gemilerin güvenli seyrinin korunmasının önemine dikkat çekilirken, Türkiye’nin savaşın diplomatik yollarla sona erdirilmesi yönündeki çağrısını sürdürdüğü kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı, gerilimin düşürülmesi ve barış sürecinin hız kazanması amacıyla, bölgesel iş birliğine dayalı ve somut sonuç hedefleyen girişimlere destek vermeye hazır olunduğunu da ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı:

Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan Türkiye’ye kuru yük taşımakta olan Türk sahipli, Vanuatu bayraklı bir geminin dün gece (28 Mayıs) bir insansız hava aracıyla saldırıya uğradığı ve mürettebattan iki vatandaşımızın hafif yaralandığı öğrenilmiştir.

Gemide görev yapan vatandaşlarımızın durumları, Odessa Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir. Son dönemde Karadeniz’de gözlenen savaş bağlantılı tırmanmanın, bölgemiz için doğurduğu risk ve tehditlere ilişkin endişelerimiz ile ülkemize yönelik muhtemel olumsuz etkileri konusundaki uyarılarımız, konuyla ilişkili tüm taraflara her düzeyde ifade edilmektedir.

Savaşın kontrolsüz biçimde tırmanmasına yol açabilecek adımlardan kaçınılması yönündeki uyarımızı ilgili tüm taraflara yineliyoruz. Karadeniz’de sivil gemilerin seyrüsefer emniyetinin muhafazası ve savaşın müzakereler yoluyla sonlandırılması yönündeki çağrılarımız geçerliliğini korumaktadır.

Tırmanmanın önlenmesi ve barış sürecinin hızlandırılmasını teminen, bölgesel aidiyet temelli ve sonuç odaklı önlemler geliştirmeye hazır olduğumuzu ilgili taraflara hatırlatıyoruz.