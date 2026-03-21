Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria’da son dönemde artış gösteren yerleşim faaliyetleri ve Filistinlilere yönelik baskılara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, bölgede yaşanan gelişmelerin kınandığı bildirildi.

YERLEŞİM FAALİYETLERİ VE BASKILAR KINANDI

Açıklamada, Batı Şeria’da artan yerleşimci şiddeti ve yerleşim faaliyetleri ile İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik uygulamalarının kınandığı ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in bölgede kalıcı barışın anahtarı olan iki devletli çözümü aşındırmayı amaçlayan ilhak uygulamalarına ve Filistinlilerin, başta yaşam hakkı olmak üzere, temel haklarını hedef alan yerleşimci terörüne derhal son verilmesi hem uluslararası hukuk hem de bölgenin istikrarı bakımından temel bir gerekliliktir."