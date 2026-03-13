Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Avrupa Birliği Başkanlığı’nda çalışan personel rekor promosyon alacak. Yapılan ihale sonucunda bir kamu bankası ile yapılan anlaşma ile çalışanlara verilecek toplam promosyon 130 bin lirayı bulacak. Bu rakam, asgari ücretin yaklaşık 4,6 katına, en düşük emekli maaşının ise 6,5 katına denk geliyor. Yapılan promosyon anlaşması, en düşük emekli maaşının açlık sınırından yukarı çekilmesi için bir kaynak ayrılmamasını yeniden gündeme getirdi.

İhaleyi kazanan kamu bankası ile yapılan anlaşma kapsamında personele 125 bin TL nakit promosyon verilecek. Buna ek olarak 5 bin TL para puan desteği sağlanacak. Böylece toplam promosyon tutarı 130 bin TL’ye ulaşarak kamu kurumları arasında dikkat çeken rakamlardan biri oldu.

Yetkili sendika olan Devlet Memurları Sendikası tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın çalışanların mali haklarına önemli katkı sağlayacağı belirtildi. Promosyon ödemesinin yanı sıra banka tarafından personele faizsiz kredi imkanı da sunulacağı ifade edildi.

Son dönemde kamu kurumlarında yapılan maaş promosyon ihalelerinde rakamların hızla yükseldiği görülürken, Avrupa Birliği Başkanlığı’nda imzalanan bu anlaşma promosyon ödemelerinde yeni bir rekor olarak değerlendiriliyor.