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T24 yazarı Barçın Yinanç, Dışişleri Bakanlığı'nın yurt dışındaki büyükelçilik ve başkonsolosluk rezidanslarında görev yapan personelle ilgili dikkat çeken bir karar aldığını yazdı. Yinanç'ın aktardığına göre, büyükelçilerin ve başkonsolosların rezidanslarında, görevli aşçı dahil personelin ayrılması durumunda yerlerine yeni personel alınmayacak.

Yazıda, söz konusu kararın daha önce Mevlüt Çavuşoğlu döneminde yapılan incelemenin ardından alındığı ancak uygulamaya konulmadığı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan döneminde ise hayata geçirildiği öne sürüldü.

REZİDANSLARDAKİ PERSONEL MERCEK ALTINA ALINDI

Ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte rezidanslarda görev yapan personelin mercek altına alındığını belirten Yinanç, rezidanslarda mevcut personelin görevlerini sürdürmesi, ancak ayrılmaları halinde yerlerine yenilerinin alınmaması yönünde karar verildiğini yazdı..

Kararın uygulanmasında özellikle rezidanslarda çalışan personelin istihbarat ve güvenlik açısından risk yaratabileceği yönündeki endişelerin etkili olduğu öne sürüldü. Yinanç ise yazısında, rezidanslarda görevli personelin MİT'in incelemesinden sonra işe alındığını belirterek bu gerekçeyi eleştirdi.

Yazıda Dışişleri Bakanlığı'ndaki kadın çalışan ve kadın diplomatların oranlarına da dikkat çekildi. Yinanç, kadın diplomatların oranının yüzde 37'ye, kadın büyükelçilerin oranının ise yüzde 27'ye yükseldiğini aktardı. Yazar, yeni uygulamaların bu oranı geriletebileceğini söyledi.

“BÜYÜKELÇİ CAM MI SİLECEK?”

Yinanç, rezidanslarda personel istihdamının sona ermesiyle birlikte büyükelçilerin ve başkonsolosların günlük işlerinin nasıl yürütüleceğini de sorguladı.

Yazısında, personelsiz bir rezidansın nasıl işleyeceğini tartışan Yinanç, önemli görüşmelerin rezidansta yapılması halinde yemek ve diğer hizmetlerin nasıl karşılanacağına ilişkin çeşitli senaryolar sıraladı.

Yinanç ayrıca, kararın kariyer diplomatlara uygulanacağını, ancak siyasi atamalardan birinin personelinin ayrılması sonrasında uygulamanın pratikte ortaya çıkaracağı sorunların gündeme gelebileceğini ve kararın yeniden değiştirilebileceğini söyledi.

Türkiye'nin yurt dışındaki diplomatik misyonlarının sayısının 2002'de 163'ten 260'lara yükseldiğine de değinen Yinanç, Türkiye'nin en fazla diplomatik temsilciliğe sahip üçüncü ülke konumunda olduğunu belirtti.