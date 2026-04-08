Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan’ın Batı Trakya Türk Azınlığı tarafından seçilen müftüleri tanımayarak, azınlığın Lozan Barış Antlaşması’yla güvence altına alınan hak ve özgürlüklerini hiçe saymayı sürdürdüğü belirtildi.

Geçtiğimiz aylarda Dimetoka’da, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın temsilcileri ve kurumlarıyla istişare edilmeden, ‘seçim’ adı altında dayatılan ‘tayinli müftü’ belirleme sürecinin şimdi Rodop ve İskeçe illerinde de uygulanmaya çalışıldığı vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu uygulamaların kabul edilemeyeceği ifade edilerek, Yunanistan’ın ülkesindeki resmi bir azınlığın seçilmiş dini liderlerini tanımadığına bir kez daha uluslararası toplumun dikkatinin çekildiği belirtildi.

Türkiye’nin, Yunanistan’daki Batı Trakya Türk Azınlığı’nın haklarının korunmasını ahdi yükümlülükleri çerçevesinde yakından takip edeceği ve Yunan makamlarını yanlış uygulamalardan geri dönmeye çağırdığı kaydedildi.