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Kaynak: Haber Merkezi

Dışişleri Bakanlığı, Yunan makamlarının, "Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarını" reddetti.

Yapılan açıklamada, Yunanistan’ın Anadolu’daki işgal sürecinde sivil halka yönelik katliam ve yıkımlara imza attığı ifade edildi.

'YUNAN YETKİLİLERİ CİDDİYETE VE AKLISELİME DAVET EDİYORUZ'

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yunan makamlarının, Yunanistan’ın Anadolu’yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarını reddediyor, Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklıselime davet ediyoruz.

Bu vesileyle, Yunanistan’ın bu dönemde Anadolu’da sivil halka karşı toplu katliamlar ve yıkımlar gerçekleştirdiğini, söz konusu suçları ve tazminat ödemeyi Lozan Barış Antlaşması’nın 59. maddesi uyarınca kabul ettiğini hatırlatıyoruz.”

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI’NIN 59. MADDESİ NEDİR?

Lozan Barış Antlaşması’nın 59. maddesinde, Yunanistan’ın Anadolu’da Yunan ordusu veya yönetiminin savaş yasalarına aykırı eylemlerinden doğan zararların giderilmesi yönündeki yükümlülüğü tanıdığı ifade ediliyor.

Maddenin devamında ise Türkiye’nin, Yunanistan’ın savaşın sonuçları sebebiyle içinde bulunduğu mali durumu dikkate alarak bu kapsamda Yunan Hükümeti’ne karşı tüm taleplerinden vazgeçtiği belirtiliyor.

Bu hüküm, Yunanistan’ın Anadolu’daki savaş yasalarına aykırı eylemlerinden doğan zararlar bakımından sorumluluğunun antlaşma metninde açıkça yer aldığını ortaya koyarken, Türkiye’nin söz konusu zararlar için tazminat talebinden feragat ettiğini gösteriyor.

NE OLMUŞTU?

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Anadolu'da savaş dönemi ile ilgili temelsiz iddialarda bulunmuştu. Yunan Bakan, Anadolu'dan Yunanistan'a göç eden Rumların ülkeye katkı sağladığını ifade ettiği paylaşımında, Kurtuluş Savaşı döneminde yaşananları tarihsel gerçeklere aykırı biçimde aktarmıştı.