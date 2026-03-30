Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık girişimi kapsamında 2022'de Türkiye'nin öncülüğünde BM Genel Kurulu'nda kabul edilen kararla 30 Mart'ın "Uluslararası Sıfır Atık Günü" olarak ilan edildiği hatırlatıldı.

Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün, atık krizinin önlenmesi ile sürdürülebilir üretim ve tüketimin teşvik edilmesine yönelik çabaları güçlendirdiği vurgulanan açıklamada, "Türkiye, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da ev sahipliği yapacağı ve Başkanlığını üstleneceği BM İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı (COP31) sürecinde de Sıfır Atık yaklaşımına öncelikleri arasında yer verecektir." ifadesi kullanıldı.