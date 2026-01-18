Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de bir süre devam eden çatışmalardan sonra Şam yönetimi ile SDG arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına dair paylaşımda bulundu.

"Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından bugün (18 Ocak) açıklanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması’nın, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik çabaları ivedi ve etkili biçimde ilerletmesini diliyoruz" sözleri sarf edilen açıklamada, anlaşmanın bölgenin güvenliğine katkı sağlaması temennisinde bulunulduğunun altı çizildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi,

"Anlaşmanın, Suriye halkının yanı sıra başta Suriye’nin komşuları olmak üzere tüm bölgenin güvenlik ve huzuruna katkı sağlamasını temenni ediyoruz.

Suriye’de 8 Aralık 2024 tarihinde başlayan ve ülkenin müreffeh bir geleceğe kavuşması için müstesna bir fırsat teşkil eden yeni dönem, bugün itibarıyla kritik bir aşamadan geçmektedir.

"SURİYE'NİN TERÖRLE MÜCADELE ÇABALARINI DESTEKLEYECEĞİZ"

Sahadaki gerçeklerin idrak edilmesiyle birlikte, Suriye’nin geleceğinin terörden ve tefrikten değil; beraberlik, bütünleşme ve entegrasyondan geçtiğinin, ülkedeki tüm gruplar ve fertler tarafından tam manasıyla anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz.

Türkiye, Suriye Hükümeti’nin halkın rızasına dayalı kapsayıcı ve bütünleştirici bir icraat anlayışıyla sürdürdüğü terörle mücadele çabaları ile ülkenin yeniden inşasına yönelik çalışmalarını desteklemeye devam edecektir."

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin Halep şehrinde Suriye Demokratik Güçleri ile Şam ordusu arasında meydana gelen çatışmalar, SDG bünyesindeki Arap aşiretlerinin de ayaklanmasıyla Fırat Nehri'nin doğusuna ulaşmıştı.

Çatışmalar sürerken bugün Suriye'nin başkenti Şam'da ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile eski HTŞ lideri ve Suriye'nin yeni hükümetinin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında kritik bir görüşme yapıldı.

ATEŞKES SAĞLANDI

Öte yandan Ahmed Şara, SDG ile çeşitli maddelerin yer aldığı ateşkes anlaşmasına imza attı.