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Kaynak: Haber Merkezi

İsrail kabinesi, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıma önerisini oybirliğiyle kabul etti. Kararın yürürlüğe girmesi için parlamentoda onaylanması gerekiyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan bu karara sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması şöyle:

'KENDİ SUÇLARINI ÖRTBAS ETMEYİ HEDEFLİYORLAR'

"Tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına yönelik sistematik zulüm uygulayan ve Uluslararası Adalet Divanı’nda Gazzelilere karşı soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail hükümeti, 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemektedir.

Hukuki ve tarihi gerçekleri yok addeden bu kötü niyetli girişim, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde Filistinlilere karşı işlenen suçlarla bağlantılı olarak yürütülen soruşturma kapsamında haklarında tutuklama emri bulunan Netanyahu ve suç ortaklarının içinde bulunduğu sıkışmışlığı gözler önüne sermektedir.

Türkiye, İsrail’in bölgedeki genişlemeci ve istikrarsızlaştırıcı politikalarının son bulması ve Netanyahu hükümetinin Filistin halkı başta olmak üzere sivillere karşı işlediği suçlardan dolayı hukuk önünde hesap vermesi için kararlılıkla çalışmaya devam edecektir."