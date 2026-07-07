Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklmada, "Suriye’nin başkenti Şam’da bugün gerçekleştirilen bombalı saldırıları kınıyoruz. Suriye’de şiddete ve teröre yer bulunmamaktadır. Türkiye, Suriye halkıyla dayanışmasını sürdürmeye ve Suriye’nin kalıcı istikrarın ve güvenliğin tesisine yönelik çabalarına gerekli desteği sağlamaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.
Dışişleri Bakanlığından Şam’daki bombalı saldırılara kınama
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Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı. Bakanlık, Türkiye'nin Suriye halkıyla dayanışmasını sürdüreceğini ve ülkede kalıcı istikrar ile güvenliğin sağlanmasına destek vermeye devam edeceğini açıkladı.
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