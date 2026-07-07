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Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklmada, "Suriye’nin başkenti Şam’da bugün gerçekleştirilen bombalı saldırıları kınıyoruz. Suriye’de şiddete ve teröre yer bulunmamaktadır. Türkiye, Suriye halkıyla dayanışmasını sürdürmeye ve Suriye’nin kalıcı istikrarın ve güvenliğin tesisine yönelik çabalarına gerekli desteği sağlamaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.