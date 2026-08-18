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Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlediği hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Suriye'nin İdlib şehri kırsalında yer alan Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne bugün sabaha karşı İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarını güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

"SALDIRILAR PERVASIZCA SÜRÜYOR"

Bakanlık açıklamasında, İsrail'in Suriye'nin altyapısını ve yeteneklerini hedef alan, ülkenin toprak bütünlüğü ile birliğini ihlal eden saldırılarını pervasızca sürdürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırganlığının her geçen gün yeni bir boyut kazandığı ifade edildi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının durdurulması için uluslararası topluma daha kararlı bir tutum sergileme çağrısında bulundu.

Açıklamada, uluslararası hukuku hiçe sayan eylemler karşısında hesap verebilirliğin sağlanmasının önemine dikkat çekildi.

SALDIRIDA NE YAŞANDI?

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan terk edilmiş Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı hedef aldı.

Suriyeli yetkililer, havaalanına toplam 8 saldırı düzenlendiğini, pist ile hangarda bulunan atıl durumdaki bir yapının vurulduğunu açıkladı. Saldırıda can kaybı veya yaralanmaya ilişkin ise resmi bir bilgi paylaşılmadı.