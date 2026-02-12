Dışişleri Bakanı Fidan, 9 Şubat'ta CNN Türk'te yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nin Irak'ta varlığına ilişkin, "Bu işin bir de Irak ayağı var. Suriye ayağı bittikten sonra Irak ayağı var. İnşallah Irak'ta buradakinden ders çıkartırlar da daha akıllı bir karar alırlar ve oradaki geçiş daha kolay olur" diye konuşmuştu.

Fidan, Irak hükümetinin PKK konusunda bir irade ortaya koymak zorunda kalacağını ve Irak’ın kuzeyindeki yapılanmanın orada duramayacağı ve durmaması gerektiğini söylemişti.

Irak Dışişleri Bakanlığı ise Fidan’ın açıklaması sonrası Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan’ı bakanlığa çağırdı.

İkili İlişkilerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Muhammed Hüseyin Bahr el-Ulum, Fidan'ın açıklamalarının Türkiye ve Irak arasındaki ilişkilere zarar verdiğini ve Irak’ın içişlerine müdahale anlamı taşıdığını savundu.

Açıklamaya göre, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ise Fidan’ın sözlerinin "hatalı çeviri nedeniyle yanlış anlaşıldığını" söyledi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: AÇIKLAMA BAĞLAMINDAN KOPARILDI

Söz konusu gelişmelerin ardından Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya platformundaki hesabından, Dışişleri Bakanı Fidan'ın CNN Türk’te verdiği mülakatta Irak'la ilgili ifadelerinin Irak medyasındaki yansımalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Keçeli, Fidan'ın verdiği mülakattaki ifadelerin Irak'taki bazı medya kuruluşlarınca çarpıtıldığını söyleyerek, "Bazı odaklarca Sayın Bakanımızın ifadelerinin bağlamından kopartılarak Irak'ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz. Bu vesileyle Türkiye olarak komşumuz Irak'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğimizi yineliyoruz" açıklamasını yaptı.

Keçeli, "Sayın Bakanımızın söz konusu mülakatta sarf ettiği ifadeler, bu işbirliği anlayışından hareketle, Sincar, Mahmur ve Kandil başta olmak üzere Irak topraklarının bir bölümüne yuvalanmış olan PKK terör örgütünün, Irak'ın toprak bütünlüğü ve güvenliği için de oluşturduğu tehdide dikkat çekmeye matuftur" ifadesine yer verdi.

Bakan Fidan'ın ifadelerinin bağlamından kopartılarak Irak'ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddettiklerini vurgulayan Keçeli, "Bu vesileyle Türkiye olarak komşumuz Irak'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğimizi yineliyoruz" açıklamasını yaptı.