Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela'da gerçekleştirdiği saldırı ve Maduro ve eşinin rehin alınması hakkında açıklamalarda bulundu. Bakanlık, iki tarafıda itidalli olmaya davet etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı,

"Venezuela’da meydana gelen son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye, Venezuela’nın istikrarına ve Venezuela halkının huzur ve esenliğine önem atfetmektedir Mevcut durumun bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından olumsuz sonuçlar doğurmamasını teminen tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz. Venezuela’daki krizin uluslararası hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturulması yönünde her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazırız Bu süreçte, Karakas Büyükelçiliğimiz, ülkede bulunan vatandaşlarımızla iletişim ve gerekli koordinasyonu kesintisiz biçimde sürdürmektedir."

AYRINTILAR GELİYOR...