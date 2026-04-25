İsveç Radyosunun haberine göre, İsveç Gizli İstihbarat Teşkilatı (SAPO) tarafından geçen yıl tutuklanan üst düzey diplomatın evinde ülkeye ait gizli belgelere erişildi.
Söz konusu diplomatın İsveç'in ulusal güvenliğini ilgilendiren önemli bilgileri yasa dışı kullanmakla suçlandığı vurgulandı.
İsveçli üst düzey diplomata ilişkin dava süreci başlatılırken savcılık, diplomatın Dışişleri Bakanlığındaki görevi sırasında bazı belgeleri alıp evine götürdüğü bilgisini paylaştı.
Diplomatın ise yöneltilen suçlamaları reddettiği ifade edildi.