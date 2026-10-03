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Kaynak: AA

3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü ve Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) kurucu belgesi Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının 17. yıl dönümünü Dışişleri Bakanlığı unutmadı.

Bakanlık tarafında yapılan açıklamada, 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü ile TDT kurucu belgesi Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının 17. yıl dönümünün kıvançla kutlandığı ifade edilirken, şu ifadeler kullanıldı:

"Türk Devletleri Teşkilatı, ortak tarihimiz, dilimiz ve kardeşlik bağlarımızdan aldığı güçle, dayanışmamızı kurumsallaştıran ve işbirliğimizi pekiştiren önemli bir platforma dönüşmüştür. 29-30 Ekim tarihlerinde ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi, bu ortaklığı daha da ileriye taşıyacaktır. Türkiye, Türk dünyasının beşeri, ekonomik ve stratejik potansiyelini ortak refaha dönüştürme ve Türk Yüzyılı'nı birlik ve dayanışma içinde inşa etme hedefiyle çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir."