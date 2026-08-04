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Kaynak: AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, küresel ve bölgesel krizlere ilişkin diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, son bir haftada birçok mevkidaşıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde bölgedeki son gelişmeleri ve çözüm arayışlarını değerlendirdi.

SUUDİ ARABİSTAN VE İRAN İLE KRİTİK GÖRÜŞMELER

Bakan Fidan, 31 Temmuz’da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son durum ile devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.

Fidan, 1 Ağustos’ta ise İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, İran ile yürütülen müzakere sürecindeki son durum değerlendirildi.

Fidan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin bölgede çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanması için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

KUVEYT VE İNGİLTERE İLE ORTA DOĞU GÜNDEMİ

Dışişleri Bakanı Fidan, 3 Ağustos’ta Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah ile de telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede bölgedeki güncel gelişmeler masaya yatırıldı.

Aynı gün İngiltere’nin yeni Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile de görüşen Fidan, mevkidaşını yeni görevi dolayısıyla tebrik etti. Görüşmede Gazze başta olmak üzere Orta Doğu’daki gelişmeler, Rusya-Ukrayna Savaşı ve devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik çabalar değerlendirildi.

TÜRKİYE’DEN BARIŞ DİPLOMASİSİ MESAJI

Bakan Fidan’ın son bir haftadaki temaslarında, bölgesel istikrarın sağlanması, çatışmaların sona erdirilmesi ve diplomatik çözüm yollarının güçlendirilmesi başlıkları öne çıktı.

Fidan’ın telefon diplomasisinin yanı sıra birçok üst düzey yetkiliyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.