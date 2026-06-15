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Türkiye ile Rusya arasındaki diplomatik trafik, bölgesel ve küresel gelişmelerin hız kazandığı bir dönemde kritik bir ziyaretle devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelmek üzere Moskova'ya gidiyor. Üst düzey temaslarda bulunacak olan Fidan, ayrıca Rusya'da faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla da bir araya gelecek.

ANKARA'DAN UKRAYNA İÇİN MÜZAKERE VE KARADENİZ ÇAĞRISI

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, iki ülke ilişkilerinin bölgesel istikrar için taşıdığı kritik önem vurgulanacak. Bakan Fidan’ın masaya getireceği en önemli gündem maddelerinden biri Ukrayna-Rusya savaşı olacak. Türkiye'nin kalıcı barışın tesisi için diplomatik çabalara bağlılığını net bir şekilde aktaracak olan Fidan; 2022 ve 2025 yıllarında olduğu gibi, taraflar arasındaki yeni bir müzakere turuna Türkiye'nin ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineleyecek.

Ayrıca Karadeniz'de artan gerilimin küresel huzuru tehdit ettiğine dikkat çekecek olan Bakan Fidan, Türkiye'nin daha önce sunduğu; seyrüsefer güvenliği mekanizması, enerji altyapısı ve limanları kapsayacak ateşkes önerisinin halen masada olduğunu muhataplarına hatırlatacak.

BÖLGESEL KRİZLER VE KÜRESEL DENGELER MASADA

Bakan Fidan'ın Moskova temaslarında bölgesel güvenlik başlıkları geniş yer tutacak:

-ABD-İran Mutabakatı: Türkiye'nin, Washington ve Tahran arasında sağlanan kalıcı barışı desteklediği ifade edilecek. Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin korunması ve gerilim öncesi duruma dönülmesi gerektiği vurgulanacak.

-Suriye ve Kafkaslar: Suriye'de istikrarın sağlanması adına uluslararası toplumun Şam yönetimine desteğinin önemi ele alınacak. Ayrıca Güney Kafkasya'da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci değerlendirilerek, bölgedeki huzur ortamının hem Ankara hem de Moskova'nın çıkarına olduğu belirtilecek.

-İsrail'in Bölgesel Politikaları: İsrail'in Gazze'deki ateşkes ihlalleri, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim adımları ve Lübnan'daki işgal faaliyetlerinin durdurulması gerektiğine dikkat çekilecek.

TİCARET, TURİZM VE ENERJİ ORTAKLIĞI

Ziyaretin ekonomik ayağında ise ticaret, enerji ve nükleer iş birliği başlıkları öne çıkıyor. İki ülke ilişkileri, 2010 yılında hayata geçirilen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi çatısı altında kurumsal olarak yürütülüyor.

Geçtiğimiz yıl (2025) iki ülke arasındaki ticaret hacmi 49,08 milyar dolar olarak kayıtlara geçerken, turizm alanında da güçlü bağlar korunuyor. 2025 yılında Türkiye'yi ziyaret eden Rus turist sayısı 6,9 milyonu aşmış durumda. Enerji sektöründeki en büyük ortaklık olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) Projesi'nde ise çalışmalar tüm hızıyla sürüyor; santralin ilk reaktörünün bu yıl içinde devreye alınması planlanıyor.