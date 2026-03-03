Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, medya temsilcileriyle düzenlenen iftarda, İran-ABD-İsrail gerilimi ve bölgesel gelişmelerle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

EKONOMİK DALGALANMALAR

Bakan Fidan, “Gelişmeler hem bölgemizin geleceğini hem de küresel istikrarı riske atabilir. İran’ın ABD üslerini hedef alması, Hürmüz Boğazı’ndaki riskler ve enerji arzındaki aksaklıklar, ciddi bir bölgesel kriz ihtimali doğuruyor” dedi.

Fidan, savaşın tırmanması durumunda İran ve bölge ülkelerinin enerji hedeflerine yönelik saldırıların küresel enerji piyasalarında dalgalanmaya yol açabileceğinin altını çizerken diplomatik çabaların süreceğini belirtti. Bakan, “Karşılıklı saldırıların durması ve müzakerelere dönülmesi temel hedefimiz” ifadelerini kullandı.

İRAN’DA PKK VARLIĞI

Terörsüz Türkiye sürecindeyken patlak veren Orta Doğu’daki savaş sonrası Fidan, İran’daki PKK varlığı ve olası Türkiye’ye yönelik riskleri değerlendirdi. Fidan, “Şimdi bölgede birinci savaşta da buna benzer bir kıpırdanmanın emaresini görmüştük. Şimdi bir kımıldama olur mu olmaz mı, bunu yakından takip ediyoruz. Yani farklı çizgideki Kürt grupların bir araya gelerek bir ittifak kurduklarını, ortak açıklamalar yaptıklarını da görüyoruz. Bunları tabii ki yakından takip ediyoruz. Bunlar rejimle ne kadar savaşacaklar, bulundukları yerdeki diğer etnisitelerle ne kadar savaşacaklar, ne olacak, neyi hedefliyorlar, nereden ne çıkar, hepsini takip ediyoruz, analiz ediyoruz.” dedi.

İRAN’DAN TÜRKİYE’YE YÖNELİK GÖÇ DALGASI İHTİMALİ

Fidan, “Türkiye her zaman kendini koruma kapasitesine sahip. İçeride ve dışarıda gerekli hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” dedi. İran’dan Türkiye’ye olası göç dalgası ihtimalinin şimdilik düşük olduğunu belirten Bakan, sınır kapılarının güvenli ve vatandaşların Türkiye’ye geçişinin sorunsuz olduğunu aktardı.

Bakan ayrıca, Gazze’deki insani durum ve Filistin meselesinde Türkiye’nin destek ve yardım çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Avrupa güvenlik mimarisi ve bölgesel diplomasi konularında Türkiye’nin aktif rol aldığını vurgulayan Fidan, “Kendi mahallemizde oluşacak yapının içinde hep beraber olmaya hazırız” mesajını verdi.

BÖLGEDE YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZIN DURUMU

Diplomatik çözümler için temaslarımızın sürdüğünü söyleyen Fidan, “İran’la olan üç sınır kapımızdan hem Türk vatandaşlarımız hem de üçüncü ülke vatandaşları ülkemize şu an itibarıyla sorunsuz şekilde geçiş yapabiliyor. Çağrı merkezimiz var, Başkonsolosluklarımız, Büyükelçiliklerimiz, burada Konsolosluk işleri ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yani 24 saat çalışıyoruz. Bizim Konsolosluk Çağrı Merkezimize tüm bölgeden 1500 vatandaşımız ulaşarak bilgi talep etti.” dedi.